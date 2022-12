Sostenibilita': Consiglio Ue pronto a negoziare con Parlamento 'due diligence' grandi imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 1 dic - Il Consiglio Ue ha adottato la posizione negoziale per il confronto con il Parlamento sulla direttiva sul 'dovere di diligenza' in materia di sostenibilita' delle imprese, che stabilisce norme sugli obblighi per le grandi societa' in merito agli effetti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente delle loro operazioni, di quelle delle loro controllate e di quelle svolte dai loro partner commerciali. Prevede anche sanzioni e sulla responsabilita' civile in caso di violazione degli obblighi, tra i quali l'adozione di un piano che assicuri che il modello di business e la loro strategia siano compatibili con l'accordo di Parigi sul clima.

