Sostenibilita': concorso a premi in Emilia Romagna per le scuole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - 'La campagna si colloca nelle operazioni di comunicazione sociale dirette a raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal Patto per il lavoro e per il clima e dal Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2030" affermano gli assessori regionali Vincenzo Colla (Formazione e green economy) e Paola Salomoni (Scuola e Universita'). Il concorso, che si rivolge ai singoli studenti anziche' a classi intere, vede la scuola diventare il canale principale per diffondere il messaggio sulla sostenibilita' energetica, in modo che ciascun giovane possa sviluppare una maggiore consapevolezza sulle sue implicazioni nella vita di tutti i giorni.

'Vogliamo consegnare questo progetto - aggiungono Colla e Salomoni- alle ragazze ai ragazzi di oggi affinche' siano loro i veri protagonisti di una chiara risposta al cambiamento climatico. Sapendo anche che discutere di energia vuol dire creare in prospettiva, attraverso l'apprendimento, una trasformazione sociale e un mutamento nei comportamenti che potra' sicuramente migliorare quanto fatto fino a oggi'.

La campagna 'Usa l'energia Giusta' e' ospitata su Comunichiamoenergia.it che e' una piattaforma realizzata dalla Regione in collaborazione con l'Enea, concepita per mettere a disposizione dei cittadini e delle organizzazioni, sia pubbliche che private, strumenti creativi e innovativi per la realizzazione di campagne di comunicazione. Questi strumenti sono progettati con l'obiettivo di assistere le organizzazioni nella diffusione di informazioni e la sensibilizzazione tra dipendenti, clienti, utenti e associati in merito alle tematiche legate alla transizione energetica.

L'intera campagna 'Usa l'energia Giusta' e' composta da brevi video, quiz a tempo e sfide e permettera' ai partecipanti di accumulare eco-punti. Sulla base dei punteggi ottenuti verra' formulata la classifica generale e i vincitori saranno i partecipanti che si sono classificati nelle prime 10 posizioni.

Il materiale informativo messo a disposizione nella piattaforma promuove la consapevolezza sull'uso razionale dell'energia a partire dal proprio corpo (sport, creativita', eccetera), che rappresenta per il target individuato uno degli aspetti piu' importanti. Da li', espande la riflessione verso l'ambiente circostante comprendendo la biosfera, il clima, la storia, il futuro e la comunicazione, sempre attraverso la lente dell'energia come parte integrante della vita quotidiana.

