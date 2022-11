Sorgenia: pronti 12 nuovi progetti per sviluppo Comunita' Energetiche Rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 nov - Dopo l'inaugurazione della prima REC lombarda a Turano Lodigiano, continua il percorso virtuoso di Sorgenia nella realizzazione di Comunita' Energetiche che si candidano a diventare la miglior soluzione per garantire l'indipendenza energetica a cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese. Produzione di energia verde, autoconsumo collettivo e condivisione sono i capisaldi alla base delle REC, che le rendono un modello estremamente interessante non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico e sociale.

Sono 12 i progetti che la green-tech energy company ha in cantiere e che in pochi mesi porteranno alla costituzione di altrettante Comunita' Energetiche Rinnovabili in Lombardia, per una potenza installata di quasi 2 MW.

Si parte da quella che riunisce i comuni di Mozambano, Rodigo, Roverbella e Volta Mantovana. "E' la prima volta che quattro amministrazioni comunali individuano un percorso condiviso per creare comunita' energetiche rinnovabili sui propri territori. E' un bell'esempio di collaborazione che conferma il crescente interesse da parte dei Comuni, anche piccoli, nei confronti di un modello capace di generare benefici ambientali e risparmi economici per i cittadini", commenta Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia.

