Sorgenia: in Trentino una delle Cer piu' partecipate d'Italia

Impianto fotovoltaico da 403 kWp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Nella valle del Leno, in Trentino-Alto Adige, prende forma uno dei progetti di comunita' energetica rinnovabile piu' ambiziosi d'Italia.

E' stata realizzata da Sorgenia per conto di Vallarsa Energia Srl Benefit, la societa' costituita dalla Fondazione Vallarsa per guidare l'iniziativa. La Cer Energia Nuova Ets, spiega una nota, ha ottenuto di recente l'abilitazione dal Gse, con 89 membri gia' convalidati, un dato che supera di oltre dieci volte la media delle comunita' energetiche attualmente attive in Italia. Sono oltre 100 le adesioni raccolte che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attivita' commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. La partecipazione coinvolge i comuni limitrofi di Trambileno, Terragnolo e Rovereto. Il cuore produttivo della Cer e' un impianto fotovoltaico da 403 kWp, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-06-26 11:58:08 (0220)ENE,UTY 5 NNNN