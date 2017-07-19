Sony Music Italy: 2025 anno da record, dominate le classifiche Fimi/Niq Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - Il 2025 e' stato un anno 'da record' per Sony Music Italy, in cui sono state 'dominate' le classifiche Fimi/Niq Italia. La casa di produzione discografica ha conquistato il primo posto per 22 volte nella classifica 'Album & Compilation' (Album e Compilation con il maggior numero di vendite e di ascolti rilevati all'interno dei canali rappresentati. Si considerano gli album su supporto fisico come Cd e vinili, in download digitale, gli ascolti in streaming premium e ad-supported); per 17 volte nella classifica 'Cd, Vinili e Musicassette' (Album su supporto fisico con il maggior numero di vendite rilevate all'interno dei canali rappresentati); per 27 volte nella classifica 'Singoli' (Canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming audio e video, premium e ad-supported, rilevati all'interno dei canali rappresentati).

