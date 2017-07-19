Sony Music Italy: 2025 anno da record, dominate le classifiche Fimi/Niq Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - 'La maggiore soddisfazione legata a questo anno straordinario e' quella che abbiamo ottenuto questi risultati con prodotti e musica di enorme qualita', frutto di un lavoro di grande sintonia e complicita' con i nostri artisti e stimolo per un 2026 sulla stessa strada', ha commentato il presidente e ceo di Sony Music Entertainment, Andrea Rosi. Ad aver raggiunto la vetta della classifica degli album piu' venduti nel 2025 Alessandra Amoroso con 'Io non sarei', Bresh con 'Mediterraneo', Bud Bunny con 'Debi' tirar mas fotos', Eros Ramazzotti con 'Una storia importante', Fabri Fibra con 'Mentre Los Angeles brucia', Giorgia con 'G', Olly con 'Tutta vita', i Pink Floyd con 'Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII' e 'Wish You Were Here 50' e Salmo con 'Ranch'. Da menzionare in particolare i risultati conseguiti nel 2025 dal cantautore Olly: oltre a salire sul gradino piu' alto del podio del 75esimo Festival della Canzone italiana di Sanremo con "Balorda Nostalgia' - brano incluso nell'album 'Tutta vita (sempre)', riedizione di 'Tutta vita' - ha raggiunto il vertice della classifica degli album piu' venduti per 12 settimane con 'Tutta vita' e della classifica singoli per 20 settimane con i brani 'Balorda Nostalgia' e 'Questa domenica'. Infine, nella settimana precedente a Natale (dal 13 al 19-12-2025), Sony Music Italy ha occupato il primo posto di tutte le classifiche Fimi/Niq Italia, con la riedizione di 'Wish You Were Here' dei Pink Floyd entrata direttamente in vetta alla classifica 'Album & Compilation' e a quella 'Cd, vinili e musicassette' e la hit di Mariah Carey 'All I Want For Christmas Is You' al primo posto della classifica 'Singoli'.

