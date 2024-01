Sole24Ore: sul Lunedi' dal bonus giardini al superbonus, come scegliere nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Con il superbonus depotenziato al 70% in quasi tutte le situazioni, chi si accinge ad avviare i lavori quest'anno dovra' considerare diverse variabili. I tempi, innanzitutto: perche' molte agevolazioni ordinarie sono in scadenza a fine 2024 e l'anno prossimo il quadro cambiera' (solo il superbonus, ulteriormente ridotto al 65%, e il bonus barriere al 75% sono gia' confermati per il 2025). La capacita' fiscale: perche' cessione del credito e sconto in fattura sono quasi sempre vietati ed e' quindi fondamentale la capienza Irpef per accogliere le detrazioni. E il giusto mix di interventi: perche' nel panorama attuale tornano a essere convenienti molte agevolazioni che negli anni scorsi erano state sovrastate dal 110 per cento.

Sul Sole 24 Ore di Lunedi' la mappa completa delle agevolazioni in vigore nel 2024 con le indicazioni per la scelta: bonus giardini (36%), bonus mobili (50%), bonus ristrutturazioni (50%), ecobonus (da 50 a 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), sismabonus (da 50 a 85%), bonus barriere architettoniche (75%) finendo con il superbonus (70% nel 2024, 65% nel 2025).

