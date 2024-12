Sole24Ore: mercoledi' "Italian innovation summit" con Urso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Le PMI sono cruciali per le economie avanzate, contribuendo significativamente al PIL e all'occupazione. In Italia, queste imprese rappresentano il 63% del PIL e il 76% dell'occupazione, ma la loro produttivita' e' inferiore rispetto alle grandi imprese, causando una perdita economica del 6,5% del valore aggiunto. L'innovazione, in particolare l'adozione dell'AI, potrebbe colmare questo divario, aumentando la produttivita' fino al 18%, pari a 312 miliardi di euro annui. Tuttavia, persiste un ampio divario digitale e tecnologico tra piccole e medie imprese e tra grandi aziende.

Per discutere il futuro dell'innovazione delle imprese italiane, l'appuntamento e' per mercoledi' 11 dicembre 2024 a Milano presso l'Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda, con l'evento 'Italian Innovation Summit', organizzato da 24ORE Eventi-Il Sole 24 Ore in collaborazione con Microsoft e Poste Italiane.

L'evento, a cui si potra' assistere sia in presenza che da remoto via streaming, coprira' molti temi, che spazieranno dal sostegno pubblico alle Pmi che vogliono innovare - e su questo punto interverra' direttamente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - fino alla formazione, elemento chiave per colmare lo skill gap, passando per il ruolo delle StartUp come vettore di crescita e il supporto finanziario del Private Capital per sostenere lo sviluppo.

La mattinata di lavori dell''Italian Innovation Summit' verra' aperta dal Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE, Amministratore Delegato 24 ORE Eventi, insieme a Vincenzo Esposito, CEO Microsoft Italy e Alessandro Spada, Presidente Assolombarda.

A introdurre subito il tema del sostegno del governo alle PMI che vogliono innovare sara' il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, mentre sul macrotema delle soluzioni per le imprese verranno presentate 5 tavole rotonde, a cominciare dal primo momento di confronto, alle ore 10:30 sulle strategie per aumentare la produttivita' e la competitivita' sui mercati nazionali ed esteri. A questo primo talk interverranno - moderati da Sara Anselmi, Global Partner Solutions Lead Microsoft Italy - Gustavo Bartolini, Equity Partner Bipm Massimiliano Gerli, Group Chief Information Officer Intercos, Walter Iellamo, Chief Information Officer Bip e Stijn Vriends, CEO Vittoria.

Uno degli argomenti clou piu' attesi della mattinata sara' quello dell'Intelligenza Artificiale Generativa, le politiche pubbliche e gli incentivi per le PMI. Insieme a Luca Orlando, giornalista del Sole 24 Ore, ne parleranno Cristian Camisa, Presidente CONFAPI, Bianca Maria Colosimo, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile e infine Giuliano Noci, Vice Rettore e Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano; Componente Comitato per la definizione della strategia nazionale sull'Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Spazio poi alle leve del Private Capital e ai finanziamenti per l'innovazione dell'azienda. Ne parleranno - insieme al moderatore giornalista del Sole 24 Ore Carlo Festa - Valentina Franceschini, Partner WISE Equity, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital e Giulia Guzzo, Managing Director Livingstone.

Sara' poi la volta di parlare della necessita' di formare nuove competenze professionali per supportare la crescita delle PMI, colmando cosi' il gap con i Paesi piu' evoluti su questo fronte. Interverranno Francesco Baroni, Country Manager Italia Gi Group Holding, Giuseppe Gorini, Professore Dipartimento di Fisica 'Giuseppe Occhialini', Universita' di Milano Bicocca, Matteo Mille, Chief Sales Enablement and Operation Officer, Microsoft Italia e Alfonso Molina, Direttore Scientifico Fondazione Mondo Digitale; Personal Chair in Technology Strategy, Universita' di Edimburgo.

Sull'importanza delle idee per far crescere le start up sara' Luba Manolova, Modern Work and Security Lead Microsoft WE, a condurre l'ultima delle tavole rotonde dedicate alle soluzioni per le imprese, in dialogo con Andrea Delfini, CEO and Founder Blastness e Gianluca Leotta, Co-Founder AudienceRate.

Infine, il talk finale di chiusura del convegno sara' dedicato a come costruire una cultura dell'innovazione che metta al centro le PMI e il Made in Italy: dal palco interverranno Giacomo Frizzarin, Giacomo Frizzarin, Small Medium and Corporate Lead Microsoft Italia, Paolo Gerardini, Presidente Piccola Industria, Assolombarda e Carlo Rosini, CEO Postel.

L'evento offrira' un'importante opportunita' di confronto tra relatori e partecipanti attraverso un networking light lunch finale, a chiusura del convegno. Lo scambio di idee e contatti e' infatti essenziale per creare sinergie e favorire lo sviluppo delle imprese. Italian Innovation Summit e' a cura de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Microsoft e Poste Italiane.

La partecipazione all'evento e' gratuita previa registrazione su: 24oreventi.com/italianinnovation A questo indirizzo e' possibile anche consultare il programma di dettaglio dell'incontro.

