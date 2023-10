Sole24ore: in edicola e in libreria "Intelligenza Artificiale. Arte e scienza nel business"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ott - Di Intelligenza Artificiale (AI) si parla moltissimo e, purtroppo, se ne parla ancora male. Da una parte l'AI come 'Terminator', che distruggera' l'umanita' intera e, dall'altra, l'AI come soluzione a tutti i problemi dell'umanita', dal surriscaldamento globale alle malattie di ogni tipo. Nel frattempo, le potenzialita' enormi si mescolano con l'incertezza in ambito legale, con governi e istituzioni che si affannano a mettere dei paletti (piu' o meno sensati) allo sviluppo sfrenato degli strumenti di AI, soprattutto da quando l'AI generativa di ChatGPT e Bard ha fatto irruzione sul mercato. Strumenti di cui, a dire il vero si sa poco, troppo poco. E cosi', il mondo dell'impresa e' chiamato a una sfida non da poco.

Per far luce su questi aspetti, sollevati nella prefazione da Ivana Bartoletti, Global Chief Privacy Officer Wipro, autrice e professoressa universitaria, Il Sole 24 Ore propone in libreria e in edicola (fino al 3 novembre) il volume Intelligenza artificiale. Arte e scienza nel business di Marco Di Dio Roccazzella e Frank Pagano.

Il libro e' dedicato a chi lavora da anni nelle aziende e per le aziende e si concentra su casi concreti di intelligenza artificiale applicata al business e sulla necessita' di affinare la strategia dei dati e di adottare gli strumenti tecnologici con cui eseguirla. L'imperativo per qualsiasi business rimane quello di una strategia dell'umano e della tecnologia. Il progresso tecnologico ridefinisce chi siamo e cosa facciamo, come umanita' e come imprese. E' questa la sfida cui ci mette di fronte l'Intelligenza Artificiale, secondo gli autori. 'Ci auspichiamo che questo libro venga letto non solo dalle persone interessate alla tecnologia e all'innovazione, ma anche dai CEO, C-Level e management di tutte le aziende private, dai dirigenti della pubblica amministrazione, dagli imprenditori, dagli educatori e dagli studenti. Attraverso un'analisi approfondita e stimolante, siamo invitati a riflettere sulle questioni etiche, morali e filosofiche che sorgono dal nostro rapporto con l'Intelligenza Artificiale'.

Si tratta di comprenderne la portata, riportandola nell'alveo di quello che e': uno strumento al servizio dell'umano, un mezzo per aiutare a risolvere problemi, facilitare la vita e non dominarci.

