Sole 24Ore: sul Lunedi' la Cybersicurezza, investimenti verso quota 75,6 mld $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Il mercato globale della cybersicurezza e' in piena espansione: secondo un nuovo report strategico citato dal Sole 24 Ore del Lunedi', entro il 2029 raggiungera' i 309 miliardi di dollari, contro i 201 miliardi previsti per il 2025. Anche in Europa gli investimenti sono in aumento: la spesa cyber, attualmente attorno ai 50 miliardi di dollari, dovrebbe salire a 75,6 miliardi entro il 2029. In Italia, secondo invece dati Deloitte, il 52% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in sicurezza informatica entro i prossimi due anni, con particolare attenzione al settore privato, bersaglio frequente di phishing, attacchi alla supply chain e ransomware.

Il settore si prepara a una svolta tecnologica: si punta a prevenire gli attacchi. A guidare questa transizione saranno i modelli linguistici specializzati (DSLm), sistemi di intelligenza artificiale addestrati per riconoscere e neutralizzare le minacce in tempo reale.

