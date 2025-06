Sole 24Ore: il 9 luglio torna a Genova la quarta edizione di 'Economia del Mare'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Il 9 luglio a Genova, presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, si terra' la quarta edizione di 'Economia del Mare', evento organizzato da Il Sole 24 Ore. Una giornata di lavori in cui esperti, istituzioni e imprese si confronteranno su sfide, opportunita' e prospettive del comparto marittimo, con un approfondimento su uno dei temi del momento, l'Underwater, al quale sara' dedicato l'intero pomeriggio. Si parlera' del mar Mediterraneo e i suoi fondali come un asset da proteggere e sviluppare, di comunicazioni digitali e di turismo, delle nuove missioni per i porti italiani, della transizione energetica nel settore marittimo fra energie rinnovabili e flotte a basso impatto ambientale, di strade per il mare e di borghi costieri pivot per la valorizzazione del patrimonio socioculturale marittimo e infine di economia sottomarina.

Presenti oltre ai saluti istituzionali del Presidente Bucci, l'intervista al ministro Musumeci, mentre al pomeriggio e' confermato il viceministro Rixi.

Main Partner dell'evento e' A22 Autostrada del Brennero SpA.

Official Partner sono Enel, Eni, Fincantieri, Grimaldi Group, Assonautica Italiana, Rina e Terna Driving Energy. Si ringrazia Deloitte Legal. Event Partner e' TANKOA Italian Yachts. Partner istituzionale e' Confindustria Nautica.

L'evento e' organizzato con il patrocinio di Assonautica Italiana e Wista Italy.

L'evento puo' essere seguito sia in presenza sia in digitale.

La partecipazione e' libera previa registrazione online al seguente indirizzo: 24oreventi.ilsole24ore.com/economia-del-mare-2025/.

