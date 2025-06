Sole 24Ore: dal 17 giugno arriva in edicola il nuovo libro di Paolo Borzacchiello

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Instant Persuasion. I segreti delle neuroscienze applicati alla persuasione e' il nuovo libro di Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti italiani di intelligenza linguistica e comunicazione strategica. Attraverso un approccio scientifico e pratico, il volume insegna come rendere la persuasione una competenza concreta, etica e subito applicabile. Basato sul metodo HCE - Human Connection Engineering, co-creato dallo stesso Borzacchiello - il libro integra neuroscienze, linguistica e comportamento per migliorare le interazioni umane. Con esempi reali, esercizi e strumenti operativi, Instant Persuasion guida il lettore a usare il linguaggio in modo efficace per influenzare, ispirare e ottenere risultati, nella vita e nel lavoro. Non solo un libro per manager, venditori, formatori, ma anche per tutti coloro che desiderano navigare in modo piu' consapevole il vasto mare delle relazioni e sviluppare un approccio strategico alla persuasione, trasformandola in una competenza fondamentale per la propria crescita personale e professionale. Perche' la persuasione non e' magia, e' scienza.

