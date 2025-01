Sole 24 Ore: terzo appuntamento sulla Manovra, oggi focus su 'Famiglia e bonus casa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Con Il Sole 24 Ore il terzo appuntamento speciale per approfondire il tema della Legge di Bilancio 2025. Oggi focus su 'Famiglia e bonus casa'.

Dalle agevolazioni per le imprese agli incentivi sugli investimenti, dalle misure per le assunzioni alle regole per le pensioni, dalla nuova Irpef alla disciplina dei bonus edilizi per il 2025. Le principali novita' della legge di bilancio in tre inserti del Sole 24 Ore, oggi il terzo su 'Famiglia e bonus casa'. In sintesi tutto quello che occorre sapere sulle misure di Governo e Parlamento per il 2025.

Red

(RADIOCOR) 04-01-25 17:14:15 (0321) 5 NNNN