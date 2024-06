Sole 24 Ore: sul mensile HTSI l'uomo di copertina e' Jannik Sinner

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - FENOMENO SINNER! In un'intervista in esclusiva per HTSI Jannik Sinner e' l'uomo di copertina del nuovo numero HTSI-SPECIALE UOMO, in uscita venerdi' 14 giugno con Il Sole 24 Ore, dedicato allo sport. Un omaggio al campione del mondo di tennis, per la prima volta un italiano. Una calma composta, una forza mentale, l'incrollabile sicurezza e determinazione sono la sua ricetta per diventare il numero uno: 'Ho un solo obiettivo, diventare la miglior versione possibile di me stesso'. Promessa di Sinner. Il nuovo numero di HTSI mette lo sport al centro: non solo tennis, ma golf, biking, yachting e racing.

L'attrezzatura perfetta per ogni sport, sia dal punto di vista dell'attrezzatura tecnica sia dal punto di vista dello stile in campo: per il tennis il colpo vincente e' una questione di tecnica certamente ma anche di un'attrezzatura scelta ad hoc. In vista del Tour de France e in nome del made in Italy la leggerezza dell'abbigliamento spinge la velocita'. Per lo stile, tutto sulla divisa perfetta per dominare il campo che sia golf o tennis. Tassativamente con materiali ultra tecnici e understatement. Spazio anche alla passione DIY, quella del fai da te. Il mercato di attrezzature orientate ai maker e' in crescita ed evolte in due direzioni: oggetti dal design sempre piu' sofisticato e collezionismo di pezzi unici o vintage. Un esempio? Il coltellino svizzero con le iniziali di Paul Newman andato all'asta da Sotheby's. Ampio visibilita' e' riservata al mondo a quattro e a due ruote. Per le auto, un approfondimento sulle novita' che piu' soddisfano il piacere della guida sportiva grazie a dotazioni su misura che sfidano i limiti. Tante le opzioni: sfiorare i 300 chilometri orari senza avvertire il rumore del motore o viaggiare senza capote, ma con i poggiatesta riscaldabili. Optare per il suv elettrico con la precisione di quattro ruote sterzanti e avere un avatar come copilota. Per le moto dalla Thailandia alla Patagonia, la mappa dei percorsi su due ruote include itinerari 'impossibili' che l'evoluzione dei modelli travel e adventure rende accessibili. Serbatoi piu' grandi, ergonomie a prova di curve, postura dinamica e manovre fluide. Le prestazioni potenziano la voglia di avventura. In questo numero dedicato alla moda maschile, non puo' mancare un focus sugli accessori (scarpe, borsoni, cinture) e sulle novita' della migliore orologeria sport-chic. Con i segnatempo da palmares: nell'alta orologeria dove si esplora il concetto di trasversalita'. Infine il cambia il modo di viaggiare: dallo Yacht ai Jet lo sharing di lusso fra aria, terra, acqua. Le nuove formule di noleggio cambiano il concetto di fine living investendo sulla sensoristica. Fra i protagonisti del numero, il giovane collezionista e curatore d'arte Lawrence Van Hagen e l'imprenditore del glamping Leonardo Van de Loo. Quindi 'Se vuoi diventare la versione migliore di te stesso', Sinner dixit, lascia spazio allo sport da praticare con la giusta attrezzatura e i consigli di HTSI.

