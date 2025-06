Sole 24 Ore: sul Lunedi, tra adolescenti cresce ricorso a farmaci senza prescrizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Fra gli adolescenti cresce il ricorso a farmaci senza prescrizione medica. Secondo il Rapporto Espad 2024 (European school survey project on alcohol and other drugs) pubblicato il 20 maggio scorso, l'assunzione aumenta infatti in tutti i Paesi europei, compresa l'Italia. In Italia, l'anno scorso, li ha utilizzati l'11% degli adolescenti (la media europea e' del 14%). Si tratta soprattutto di tranquillanti, sedativi, antidolorifici e farmaci per l'attenzione e l'iperattivita'.

Sono le ragazze le maggiori utilizzatrici che li assumono per ridurre ansia e senso di inadeguatezza, dimagrire e aumentare la concentrazione. Li trovano in casa e il Rapporto sottolinea la facile reperibilita' fra le mura domestiche. Lo studio coordinato dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr in collaborazione con l'Agenzia Ue sulle droghe (Euda) si basa sulle risposte fornite da 113.882 studenti di 15-16 anni di 37 Paesi europei (25 Ue).

Ma a destare preoccupazione, secondo l'Espad e' anche l'impennata del gioco d'azzardo in cui gli adolescenti italiani guidano la classifica di chi lo ha praticato durante il 2024. Nel nostro Paese lo ha fatto il 44,8% dei ragazzi (nel 2015 era il 28% e nel 2029 il 32% ossia quasi la meta' degli studenti di 15-16 anni. E' invece in calo l'uso di cannabis, che rimane la sostanza piu' utilizzata. In Italia, nel 2024, ha dichiarato di averla consumata il 18% degli adolescenti (nel 2019 era il 27%) ma la riduzione ha riguardato l'utilizzo occasionale mentre rimane stabile la percentuale (il 5,2%) che rischia di sviluppare dipendenza in quanto non riesce a smettere o ha gia' cominciato a manifestare problemi legati all'uso della sostanza.

