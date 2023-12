Sole 24 Ore: sul Lunedi' tutto sull'aumento da gennaio dell'assegno unico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Nel 2024 aumenteranno ancora gli importi dell'assegno unico universale per i figli. La misura quest'anno ha raggiunto 5,59 milioni di famiglie, per un totale di 8,89 milioni di figli a carico. Come stabilito dal Dlgs 230/2021 che disciplina l'aiuto per i figli, l'ammontare destinato ai genitori va infatti adeguato ogni anno al costo della vita.

Gli importi attuali dell'assegno unico variano dalla quota minima di circa 54 euro al mese a quella massima di 189,2 euro per ogni figlio, attribuite in base alle soglie Isee. Il Sole 24 Ore del Lunedi' calcola quanto varra' l'assegno unico a partire da gennaio 2024, applicando il tasso di rivalutazione del 5,4% gia', lo stesso gia' deciso per le pensioni tramite decreto del Mef lo scorso 27 novembre. La percentuale ufficiale verra' decisa con un comunicato di Istat a gennaio e andra' applicata sia sugli importi base per ciascun figlio, sia sulle soglie Isee sia sulle maggiorazioni. Nel frattempo sulla misura pesa l'infrazione Ue e il Governo sta cercando di difendere il requisito dei due anni di residenza a livello europeo.

red-

