Sole 24 Ore: sul Lunedi' "Riforma fiscale, la mappa dei decreti a meta' percorso"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - A poco piu' di un anno dalla legge delega - la 111/2023, in vigore dal 29 agosto - il cantiere della riforma e' a meta' percorso. Anche perche' la legge da' al Governo 24 mesi per adottare i decreti legislativi necessari. Finora ne sono stati pubblicati 11, da quello sulla fiscalita' internazionale (Dlgs 209/2023) a quello sulla riscossione e le cartelle esattoriali (Dlgs 110/2024). In mezzo ha trovato spazio anche un testo correttivo (Dlgs 108/2024), varato tra l'altro per rendere piu' appetibile il concordato preventivo biennale. Ma l'attuazione della riforma fiscale non finisce con i decreti legislativi. Per rendere operative tutte le disposizioni contenute nei Dlgs finora pubblicati servono ancora molti atti di secondo livello: decreti ministeriali, regolamenti, provvedimenti del direttore delle Entrate o determine delle Dogane. Sul Sole 24 Ore del Lunedi' la mappa dei decreti a meta' percorso.

