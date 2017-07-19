Sole 24 Ore: sul Lunedi' la 20ma edizione dell'Indice di sportivita' delle province italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Qual e' la provincia piu' sportiva d'Italia? E quali territori hanno registrato i maggiori progressi nell'ultimo anno? Le risposte arriveranno lunedi' con la pubblicazione, sul Sole 24 Ore, della ventesima edizione dell'Indice di sportivita' delle province italiane, la storica ricerca che misura la vitalita' del sistema sportivo nei territori.

Realizzato da Pts Sport in collaborazione con Il Sole 24 Ore, l'Indice analizza 32 indicatori che spaziano dai risultati agonistici alla diffusione della pratica sportiva, dagli atleti tesserati alle societa' sportive, dall'impiantistica agli investimenti, dall'organizzazione di eventi ai risultati nei campionati, fino all'impatto economico dello sport.

L'edizione 2026, oltre a incoronare la provincia leader della classifica generale, propone un'analisi dei principali cambiamenti registrati nell'ultimo anno e celebra il ventesimo anniversario dell'Indice con uno sguardo ai trend di lungo periodo: il medagliere storico delle province, i territori che hanno dominato le diverse discipline e le eccellenze italiane nello sport femminile, paralimpico, giovanile e outdoor.

L'approfondimento sara' pubblicato lunedi' sul Sole 24 Ore, online su Lab24 e sara' al centro di una diretta di presentazione dei risultati con gli autori dell'indagine e i vertici del mondo dello sport. La diretta si terra' lunedi' 27 luglio alle ore 13 sul sito internet del Sole 24 Ore e in replica alle 22.15 sul canale 63 del digitale terrestre.

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(RADIOCOR) 26-07-26 17:09:53 (0388) 5 NNNN