Sole 24 Ore: sul Lunedi' il punto sul Fondo mutui prima casa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Acquisti prima casa sempre piu' difficili, ma la garanzia dello Stato si allarga e argina la crisi. Il Fondo mutui prima casa mantiene, anche nel 2024, un ruolo cruciale nell'accesso al credito di giovani e famiglie in difficolta', in un contesto di contrazione dei mutui e delle compravendite a causa degli alti tassi di interesse.

Il Sole 24 Ore del Lunedi' presenta i numeri e i risultati del fondo che l'ultima legge di Bilancio ha deciso di potenziare, assegnando ulteriori 282 milioni per il 2024. La manovra, inoltre, ha prorogato per un altro anno la garanzia potenziata dell'80% sulla quota capitale del mutuo, introdotta nel 2021 a favore degli under 36, e ha inserito le famiglie numerose tra le categorie prioritarie, a partire da quelle con almeno tre figli e un Isee sotto i 40mila euro.

In attesa di capire se aumentera' l'offerta di questo tipo di mutui da parte delle banche, gli operatori guardano alle mosse della Bce, ma i primi tagli sono attesi dopo l'estate.

La discesa del tasso fisso, piu' rapida del variabile, riapre il mercato della surroghe.

Red-

(RADIOCOR) 21-01-24 16:01:05 (0407) 5 NNNN