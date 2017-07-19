Sole 24 Ore: sul Lunedi' i mondiali di calcio, una generazione di dati record

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - A pochi giorni dal fischio d'inizio della Coppa del Mondo in Nord America (al via giovedi' prossimo alle 21.00 con il match Messico-Sudafrica), l'edizione 2026, la prima nell'era dell'intelligenza artificiale, si candida a battere tutti i record anche sul fronte della creazione e dell'utilizzo di dati.

Bank of America, che ai prossimi Mondiali ha dedicato la sua 'World Cup 2026 Guide', ritiene che la finale di quest'anno potra' arrivare a rappresentare fino al 7% del traffico internet mondiale. La stima indica che la creazione di dati potrebbe raggiungere i 2 exabyte, equivalenti a circa 45mila anni di video in 4K. 'I Mondiali del 2026 saranno il primo torneo in cui il dato stesso diventa un prodotto primario', scrivono gli analisti. Tra le fonti di generazione, BofA segnala Football AI Pro, uno strumento con cui Fifa e Lenovo hanno integrato l'AI generativa nel cuore stesso del gioco e che permettera' a ogni squadra di disporre di un modello AI che analizzera' tutte le informazioni disponibili in tempo reale. Si tratta di un assistente avanzato che analizzera' centinaia di milioni di dati Fifa e oltre 2.000 metriche calcistiche, tra cui pressing, movimenti, tattiche e transizioni.

L'incremento nella generazione di dati sara' conseguenza anche dell'aumento del volume di traffico da streaming, con 48 squadre e 104 partite rispetto alle 32 squadre e 64 partite del 2022, e del maggior coinvolgimento del pubblico che, secondo la Fifa, raggiungera' quest'anno il 75% della popolazione mondiale.

red

(RADIOCOR) 07-06-26 10:51:53 (0134) 5 NNNN