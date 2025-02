Sole 24 Ore: sul Lunedi' focus sulla nuova organizzazione della giustizia tributaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Rivoluzione nell'organizzazione della giustizia tributaria. Il ministero dell'Economia ha preparato un'ipotesi di accorpamento dei tribunali fiscali di primo e di secondo grado. Le prime scendono da 103 a 39 mentre nell'appello sono tagliate 10 delle 14 sedi distaccate.

Il tema e' affrontato dal Sole 24 Ore del Lunedi'. Il dossier e' stato inviato per un parere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'organo di autogoverno della giurisdizione. Ma gia' sono state sollevate perplessita' sull'operazione, ritenuta comunque necessaria in quanto prevista dalla legge di riforma. Con la mutazione del giudice tributario, da onorario a professionale, il numero delle toghe in servizio in primo grado crolla dagli attuali 1.648 (2.238 con l'appello, dato al 2023) a 448 (576 con il secondo grado), rendendo dunque illogica una loro distribuzione tra 103 Corti. L'obiettivo del Mef e' di avvicinare la giurisdizione a un modello piu' simile alla giustizia amministrativa: meno giudici, ma di professione, in poche corti centralizzate a livello regionale. Il tutto nel tentativo di rendere piu' efficiente la giurisdizione e contenere il flusso di ricorsi che ogni anno investe le Corti tributarie soprattutto in primo grado.

red-

(RADIOCOR) 09-02-25 17:45:18 (0423) 5 NNNN