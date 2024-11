Sole 24 Ore: sul Lunedi' focus sulla crisi demografica nelle aree interne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - La crisi demografica nelle aree interne corre a velocita' doppia rispetto al trend nazionale. I territori in questione, infatti, al 1gennaio 2024 segnano una perdita di residenti del 5% sul 2014, contro il 2,2% della media nazionale. In particolare, quelli piu' periferici - secondo le classificazioni Istat - registrano un calo ancora piu' marcato:- 7,7% , sempre nel decennio. Di contro, le strategie per arginare la crisi di questi territori fragili, languono o sono poco efficaci: per esempio, nel Ddl di Bilancio 2025 e' scomparso il contributo per i piccoli Comuni, con una popolazione sotto i 1.000 abitanti. Mentre la Strategia nazionale per le aree interne per il periodo 2021-2027 e' ancora in fase di definizione. A questo tema e' dedicato un approfondimento sul Sole 24 Ore del Lunedi'. Che oltre a offrire una fotografia aggiornata della situazione delle aree interne - dove si trova il 48% dei Comuni italiani, con 13,6 milioni di abitanti - racconta le strategie messe in campo dagli enti locali e dai territori per rafforzarsi: dalle unioni tra Comuni alle formule di rilancio dei borghi che possono contare su un miliardo di euro dal Pnrr.

