Sole 24 Ore: sul Lunedi' fisco, per app e 4 milioni di Pos dati allineati agli scontrini
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Il Fisco aspetta i dati allineati degli scontrini telematici e dei pagamenti che avvengono tramite le app e gli oltre 4 milioni di Pos attivi su tutto il territorio italiano (numeri Bankitalia). Dopo un anno di messa a punto, diventa operativa la mossa delineata dalla manovra 2025 per cercare di dare all'agenzia delle Entrate un ulteriore strumento di contrasto all'evasione.
L'obiettivo e' quello di ottenere ampi flussi di informazioni da incrociare, minimizzando fortemente il rischio dei cosiddetti 'falsi positivi', ossia le possibili anomalie che poi non si rivelano tali. Uno snodo decisivo sara' rappresentato dalla procedura telematica che l'Agenzia mettera' a disposizione a inizio marzo e che consentira' a commercianti, esercenti e artigiani di abbinare i registratori telematici agli identificativi dei Pos trasmessi dagli istituti.
Red-
(RADIOCOR) 11-01-26 17:45:21 (0396) 5 NNNN