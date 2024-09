Sole 24 Ore: sul Lunedi' analisi della bassa incidenza permessi di lavoro in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - L'Italia e' il Paese con la percentuale di permessi di soggiorno per lavoro piu' bassa nella Ue a 27. Lo rivelano le elaborazioni della Fondazione Leone Moressa su dati Eurostat, che saranno pubblicate sul Sole 24 Ore del Lunedi' del 9 settembre. I permessi di soggiorno rilasciati nella Ue a cittadini extracomunitari sono cresciuti costantemente negli ultimi dieci anni, escluso il 2020, anno della pandemia. In Italia i permessi di soggiorno del 2023 sono stati rilasciati soprattutto per asilo, motivi umanitari o famiglia: quelli per lavoro non raggiungono il 10 per cento. Un dato in controtendenza rispetto all'aumento delle quote di ingressi per lavoro stabilite dai decreti flussi a partire dal 2021 e poi nel 2022 e nel 2023, per rispondere alle esigenze di personale del mondo produttivo. La spiegazione della bassa incidenza dei permessi per lavoro nel 2023 puo' essere nei ritardi delle procedure amministrative per il rilascio dei documenti, e nel fatto che alle domande di lavoratori extra Ue presentate ai click day non conseguono sempre l'assunzione effettiva e l'approdo al contratto di soggiorno. Lunedi' 9 settembre il Governo presenta alle organizzazioni agricole le modifiche che dovrebbero essere apportate al decreto flussi 2023-2025, per un utilizzo piu' mirato e trasparente delle quote.

