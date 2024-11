Sole 24 Ore: speciale sul mondo e la violenza di genere tra i giovanissimi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Il Gruppo 24 ORE propone uno Speciale del Sole 24 Ore, un Dossier online su ilsole24ore.com e una serie di libri per approfondire il mondo e la violenza di genere tra i giovanissimi Il Gruppo 24 ORE, che si impegna quotidianamente a sensibilizzare e informare i lettori utenti e ascoltatori sul tema dell'inclusione e della parita' di genere, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizza una serie di iniziative volte a informare e coinvolgere il pubblico sul tema della consapevolezza sulla violenza di genere attraverso articoli, libri, speciali editoriali, video, programmi radio, interviste e approfondimenti.

L'obiettivo di tutti i media del Gruppo e' di lavorare quotidianamente per creare - su base e attenzione costante, e cioe' non limitata a singole iniziative - contenuti rilevanti e pratici per l'agenda economica e professionale delle donne, non solo sensibilizzando, ma rompendo gli stereotipi a partire dal linguaggio e costruendo una cultura inclusiva e consapevole che promuova il valore della diversita'. A partire dal mondo dei giovanissimi, dove la piaga della violenza di genere e' in crescita vertiginosa e preoccupante.

La redazione del Sole 24 ORE, grazie al contributo delle tante giornaliste del quotidiano e in collaborazione con la propria piattaforma Alley Oop coordinata da Monica D'Ascenzo, che da anni sensibilizza e informa il pubblico su queste tematiche cruciali, ha curato uno speciale di quattro pagine, coinvolgendo alcune delle firme piu' importanti e rappresentanti d'eccellenza del mondo dell'empowerment femminile e del mondo giovanile. Uno dei focus infatti e' sul mondo dei giovani e giovanissimi dove la violenza di genere sta dilagando in maniera preoccupante. Lo Speciale si concentra sui dati del fenomeno e sulla prevenzione (che purtroppo non c'e') all'interno delle scuole. Con intervista al Ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

C'e' anche un altro grande assente, o meglio un progetto fallimentare, quello del braccialetto elettronico. Perche' non si e' rivelato - ad oggi - uno strumento efficace e cosa non funziona nella dinamica di controllo dei soggetti pericolosi? Rimanendo infine sempre all'interno del mondo dei giovani, l'ultimo focus dello Speciale e' dedicato alla musica e al linguaggio che usano i giovanissimi, attraverso il quale ormai passa la violenza quotidiana di genere.

Gli approfondimenti proseguono sul sito del Sole 24 Ore con un dossier digitale che proporra' interviste, inchieste e video sul tema.

Due le novita' editoriali curate da Il Sole 24 Ore e da 24 Ore Cultura per sensibilizzare il pubblico dei lettori sul tema della violenza contro le donne, verbale e fisica e la violenza di genere. Due libri accomunati dalla originalita' del tema affrontato.

'In Trappola. Giovani, parole e linguaggio. Come liberarsi da stereotipi e modelli sessisti' e' un libro scritto dalle tre giornaliste Chiara Di Cristofaro, Simona Rossitto e Livia Zancaner del Gruppo 24 ORE ed edito dal Sole 24 Ore, con la prefazione dell'attrice Anna Foglietta e le illustrazioni di Anarkikka, che vuole indagare quanto siano profonde, anche nelle nuove generazioni, le radici della violenza sulle donne.

In un periodo in cui in Italia, nonostante le leggi e l'attenzione sempre piu' alta, i numeri mostrano un aumento delle violenze sessuali, soprattutto tra i minorenni e femminicidi che si ripetono, uno ogni tre giorni, con vittime anche giovanissime. La violenza inizia in famiglia, prosegue tra i banchi di scuola, trova una cassa di risonanza nei social network, sui media, nei testi delle canzoni, nelle aule dei tribunali.

Partendo dal lavoro su Alley Oop, il blog sulla diversity del Sole 24 Ore, le autrici hanno realizzato un'inchiesta che ha coinvolto adolescenti e insegnanti di tutta Italia e che riguarda scuola, famiglia, musica, social, media, lingua e sentenze. Ne esce la fotografia di una generazione 'in trappola', divisa tra modelli maschilisti - come mostra anche la trap - e il desiderio di vivere in una societa' in cui le donne siano davvero libere di scegliere. E se e' vero che le parole pesano come pietre, allora questo peso puo' essere la leva del cambiamento.

'Il mio segreto', di Niki de Saint Phalle, edito da 24 ORE Cultura, e finalmente ripubblicato in Italia, e' l'introvabile volume scritto da una delle artiste visive piu' influenti del ventesimo secolo per rivelare ed affrontare un passato traumatico rimasto sepolto per decenni. Vittima di un incesto subito in giovanissima eta' da parte del padre, l'artista Niki de Saint Phalle trascorse gran parte della sua vita a lottare in segreto con le conseguenze di quest'atto tremendo, costretta a fare i conti con il trauma in una societa' nella quale era realmente disposto a prendere le parti di una bambina, ai loro occhi colpevole piu' che vittima, dell'indicibile violenza inflittale da parte di un uomo ritenuto 'rispettabile'.

Scritto a mano in una lettera alla figlia Laura, 'Il mio segreto' prende forma solo svariati decenni dopo l'aggressione, quando l'artista ha ormai 64 anni. Al suo interno, Niki de Saint Phalle racconta la tragedia vissuta con parole semplici e toccanti, con grande introspezione e restituendo alla figlia - e ora ai lettori - la dimensione soffocante del proprio dolore e il coraggio della lotta portata avanti nel tentativo di liberarsene. Il volume preserva fedelmente il formato originale voluto da Niki, mantenendo una 'scrittura a mano' che ricalca la calligrafia originale dell'artista.

Due gli appuntamenti su Radio 24. Il 24 novembre alle 8.15 andra' in onda il reportage "Le parole contano. Contro la violenza sulle donne" con interviste a Big Mama e Noemi, mentre la rubrica "Secondo me" avra' come tema i giovani e la.

violenza contro le donne.

(RADIOCOR) 23-11-24 18:58:01 (0432) 5 NNNN