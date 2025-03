Sole 24 Ore: Silvestri, da 160 anni impegnati a leggere situazioni complesse

Al Real Estate & Finance Summit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mar - "Noi come Gruppo 24 Ore siamo impegnati a fornire strumenti per leggere al meglio le situazioni complesse, facciamo molto per approfondimenti geopolitici. I mercati hanno la forza di costituirsi come ecosistema immune a fattori esterni. Nel 2025 il Gruppo compie 160 anni e con grande orgoglio racconteremo questa grande cavalcata. Noi non abbiamo fatto tutti i 160 anni, ma abbiamo fatto un bel pezzo di strada.

Questo appuntamento fa parte di questo percorso e della mission di questo Gruppo'. Lo ha detto Federico Silvestri, direttore generale media & business del Gruppo 24 Ore e amministratore delegato di 24 Ore Eventi, in apertura della settima edizione di Real Estate & Finance Summit, organizzato da 24 Ore Eventi sulle tendenze economiche e sull'andamento del mercato immobiliare.

Pan

(RADIOCOR) 26-03-25 10:15:32 (0237)IMM 5 NNNN