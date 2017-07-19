Sole 24 Ore: Santa Margherita Talks, focus su geopolitica, Europa e nuovi equilibri globali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 20 giugno dedicato ai temi della salute e del benessere con Daniel Lumera, prosegue a Santa Margherita Ligure il ciclo di incontri 'Santa Margherita Talks - Summer Edition. Dialoghi su cultura, finanza e attualita'', la rassegna promossa dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, Team for Santa e il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino, con il patrocinio della Regione Liguria.

La manifestazione, articolata in tre appuntamenti complessivi tra giugno e settembre, nasce con l'obiettivo di offrire a cittadini e visitatori occasioni di confronto e approfondimento sui grandi temi del nostro tempo attraverso il contributo di autorevoli protagonisti del panorama culturale, accademico e giornalistico italiano.

Il secondo incontro della rassegna si terra' sabato 25 luglio alle ore 21.00 in Piazza Caprera e sara' dedicato ai temi della geopolitica e delle relazioni internazionali.

Protagonista della serata sara' Vittorio Emanuele Parsi, tra i piu' autorevoli studiosi italiani di politica internazionale, che presentera' il suo ultimo libro 'Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale'.

L'appuntamento offrira' al pubblico un'occasione di approfondimento sui grandi cambiamenti geopolitici che stanno ridefinendo gli equilibri globali, sulle dinamiche del nuovo ordine mondiale e sulle sfide che le democrazie occidentali sono chiamate ad affrontare in uno scenario internazionale sempre piu' complesso e mutevole.

A dialogare con l'autore sara' Daniele Bellasio, Vicedirettore del Sole 24 Ore, in una conversazione che affrontera' i principali temi dell'attualita' internazionale, il ruolo dell'Europa nel contesto globale e le prospettive delle democrazie liberali nell'attuale fase di trasformazione degli assetti geopolitici.

Con Santa Margherita Talks - Summer Edition, l'incontro tra cultura, divulgazione e attualita' continua a offrire al pubblico momenti di riflessione e approfondimento, valorizzando il dialogo come strumento di comprensione della complessita' contemporanea. Dopo l'appuntamento dedicato al benessere e quello di luglio in programma sulla geopolitica, la rassegna si concludera' il 4 settembre con un incontro dedicato ai linguaggi e alle prospettive dell'arte contemporanea. La partecipazione e' libera e gratuita.

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(RADIOCOR) 25-07-26 16:40:29 (0336) 5 NNNN