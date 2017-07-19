Sole 24 Ore: omaggio di IlSole24OreTV alle medaglie olimpiche dell'Italia Team
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Le medaglie dell'Italia Team alle olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno scritto la storia dello sport invernale italiano.
Trenta podi (10 ori, 4 argenti, 16 bronzi), quarto posto assoluto nel medagliere generale: un risultato al di sopra delle piu' rosee aspettative che ha consentito di stabilire il record di tutti i tempi per la squadra azzurra impegnata nei Giochi Olimpici Invernali. Il precedente record (20 medaglie) risaliva a Lillehammer 1994.
IlSole24OreTv dedica Sabato 7 Marzo alle 20.00 e domenica 8 alle 17.00 uno speciale tv da titolo TRENTA alla grande impresa sportiva delle ragazze e dei ragazzi dell'Italia Team, in concomitanza con la partenza delle Paralimpiadi.
In 30 minuti, in rapida sequenza, rivedremo insieme tutti i protagonisti della storica impresa, da Arianna Fontana a Francesca Lollobrigida, da Federica Brignone a Federico Pellegrino, da Giovanni Franzoni a Lorenzo Sommariva, ascolteremo le loro testimonianza, vedremo sui loro volti la gioia, l'entusiasmo, il sacrificio, persino il dolore, grazie alle suggestive immagini delle celebrazioni da Casa Italia fornite dal Coni.
In onda: Sabato 7/3 ore 20.00 Domenica 8/3 ore 17.00.
