Sole 24 Ore: mercoledi' in edicola la guida de 'L'Esperto risponde' sulle novita' per il lavoro autonomo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - in edicola mercoledi' 23 aprile con Il Sole 24 Ore Mercoledi' 23 aprile e' in edicola con Il Sole 24 Ore l'ultimo dei quattro inserti speciali dedicati ai chiarimenti dell'Esperto risponde, dedicato alle novita' per i lavoratori autonomi. Il concordato preventivo biennale per gli autonomi si avvicina alla prima verifica sul campo, che consentira' di capire chi ha fatto una scelta vincente e chi no. Il fascicolo si rivolge sia a chi ha gia' aderito - circa 120mila forfettari e 460mila soggetti Isa - entrando nel merito dei calcoli da effettuare e degli adempimenti dichiarativi, sia ai contribuenti Isa (oltre 2,7 milioni) che vorranno aderire nel biennio 2025- 2026. Tra le novita' in arrivo, applicabili da quest'anno, c'e' l'uscita dei forfettari, l'introduzione di nuove cause di esclusione per i soggetti che oltre ad avere un reddito individuale partecipano ad associazioni professionali, Stp o societa' tra avvocati, l'allungamento dei tempi per l'adesione, che andra'.

effettuata entro il 30 settembre (e non piu' il 31 luglio).

(RADIOCOR) 21-04-25 15:36:52 (0275) 5 NNNN