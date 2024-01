Sole 24 Ore: mercoledi' 17 gennaio Forum internazionale del turismo italiano

Organizzato dal gruppo in collaborazione con Regione Liguria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - Si terra' a Genova mercoledi' 17 gennaio, a partire dalle ore 10, la prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato dal Sole 24 Ore per fare il punto sul settore, motore strategico dell'economia nazionale. L'evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, si svolgera' nella scenografica Sala del Colonnato di Palazzo della Meridiana e coinvolgera' stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico: tra i temi toccati dal Forum, lo sviluppo di strategie e politiche per plasmare un modello di turismo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. I lavori, aperti dai saluti introduttivi di Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE, e Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, saranno avviati dall'intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanche', a cui seguira' una conversazione con Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, sul tema del ruolo tra turismo e territorio come driver economico del Paese. Nel corso dei lavori, che si protrarranno sino al pomeriggio, interverranno tra gli altri anche: la Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, e il Direttore Generale di Confindustria Nautica, Marina Stella, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi, Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato Treni Turistici Italiani e Direttore Generale Fondazione FS Italiane, Mario Zanetti, Amministratore Delegato Costa Crociere, e il pasticciere e conduttore televisivo, Iginio Massari. La partecipazione al Forum Internazionale del Turismo Italiano del Sole 24 Ore e' possibile sia in presenza che da remoto: in entrambi i casi, per seguire i lavori e' necessario registrarsi su le24ore.com/forum-internazionale-del-turismo-italiano-genova.

Main partner del Forum e' Ferrovie dello Stato Italiane.

