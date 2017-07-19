Sole 24 Ore: Mediterraneo allargato, il 14 luglio torna 24 Ore Nextmed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Martedi' 14 luglio su Il Sole 24 Ore torna l'appuntamento con 24 ORE NextMed, la pagina dedicata ai grandi temi che stanno ridefinendo gli equilibri del Mediterraneo allargato.

Analisi, approfondimenti e scenari su economia, geopolitica, sicurezza, innovazione, infrastrutture e sviluppo per comprendere le dinamiche di un'area tra Europa, Africa e Paesi del Golfo, sempre piu' centrale per imprese, istituzioni e investitori. In questa edizione ampio spazio sara' dedicato al ruolo strategico del Marocco, impegnato a rafforzare la propria posizione come hub logistico tra Africa, Europa e Stati Uniti attraverso investimenti in porti e infrastrutture, mentre prosegue il contrasto alla minaccia jihadista nel Sahel e lungo la direttrice occidentale del Mediterraneo. Completa la pagina un commento dedicato al rinnovato interesse degli Stati Uniti per la Libia, tra prospettive di stabilizzazione del Paese e nuovi equilibri strategici nel Mediterraneo, con l'obiettivo di favorire un percorso condiviso tra Tripoli e Bengasi. La pagina si inserisce nel progetto editoriale multicanale 24 ORE NextMed, che comprende l'hub digitale multilingue 24orenextmed.com con contenuti in italiano, inglese e arabo, il podcast "Nome in codice. Storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale" su 24orepodcast.com e la serie televisiva "Confini, dove il mondo cambia" su IlSole24OreTv.

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(RADIOCOR) 11-07-26 17:48:58 (0367) 5 NNNN