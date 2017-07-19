Sole 24 Ore: martedi' a Padova la seconda tappa di Innovation Days

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - Giunto alla sua ottava edizione, Innovation Days, il Roadshow realizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria torna ad attraversare l'Italia per portare al centro del dibattito cio' che muove davvero l'economia dei territori: le imprese, le persone, le idee.

Tappa dopo tappa, il format dara' voce all'imprenditoria locale, raccontando con sguardo concreto le traiettorie di trasformazione e le sfide competitive che definiscono il volto produttivo del Paese.

La seconda tappa e' in programma a Padova, presso il Centro Congressi Villa Ottoboni di Padova (Via Padre E. Ramin, 1), martedi' 16 giugno, a partire dalle ore 10:00. La moderazione sara' affidata a Filomena Greco, giornalista del Sole 24 Ore.

Il filo conduttore dell'edizione 2026 e' l'innovazione - intesa non come parola d'ordine, ma come pratica quotidiana - letta anche alla luce delle ricadute della crisi nel Golfo Persico sui costi dell'energia e sulla tenuta delle imprese italiane. Accanto a questi temi, troveranno spazio il capitale umano, l'internazionalizzazione e gli strumenti, pubblici e privati, a sostegno della crescita.

In ogni appuntamento verranno messi a fuoco punti di forza e criticita' del tessuto produttivo locale, con contributi operativi su crescita, innovazione e sviluppo sui mercati esteri. A chiudere ogni tappa, come da tradizione, un momento di networking che riunira' relatori, partner e pubblico in sala.

La mattinata si aprira' alle 10.00 con l'apertura dei lavori affidata a Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, a Paola Carron, Presidente Confindustria Veneto Est e a Margherita Cera, Assessore con delega all'Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova.

Alle 10.15 spazio al MARKET WATCH REGIONALE 'Export: l'arma in piu' delle Pmi venete da tutelare' con l'intervento di Marco Agosto, Chief Marketing & Business Strategy Officer Banca Ifis.

A seguire, alle 10.25, il FOCUS VENETO dedicato al tema 'Dall'energia alla logistica: reagire alle conseguenze della crisi in Medio Oriente con l'innovazione'. A confrontarsi su questi temi saranno Massimo Bitonci, Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti della Regione Veneto, e Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Veneto.

Alle 10.45 l'attenzione si spostera' sulle sfide energetiche, con un approfondimento dedicato alle fonti alternative e al progresso tecnologico, affidato a Enel.

Seguira' il confronto su 'Dai bulloni ai dati: l'innovazione che trasforma e rilancia il Made in Italy', con gli interventi di Lucia Cuman, CEO di STL Design & Tecnologia e Ambassador GammaDonna, Susanna Galesso, Partner di Cortellazzo&Soatto, e Francesco Nalini, Amministratore Delegato di Carel Industries S.p.A.

Spazio poi all'innovazione nelle coltivazioni, con un focus sull'agricoltura rigenerativa come modello di sostenibilita' di lungo periodo, con il contributo di Sara Faravelli, Corporate Communication Director di Purina Southern Europe, Nestle' Purina, e Adrian Lahutte, Advisor, Regenerative Agriculture Biospheres.

Alle 11.40 il programma proseguira' con un focus dedicato all'innovazione nei servizi e ai cambiamenti che stanno interessando il settore assicurativo, con l'intervento di Massimiliano Fort, Chief Claims Officer di Generali Italia, per poi soffermarsi su un approfondimento dedicato al temporary management con Marco Zampieri, Founder & CEO di Manager a Tempo.

Alle 12.00 sara' la volta del FOCUS FINANCE, dedicato a 'Gli strumenti pubblici e privati a sostegno delle imprese'. Ne discuteranno Claudio De Nadai, Founder e Managing Partner di BModel e membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto Est con delega al bilancio, Deborah Setola, Partner di Arkios Italy M&A, e Francesco Catania, Responsabile Finanza Strutturata Alimentare, Moda, Turismo e Servizi, Cdp.

Alle 12.30 l'attenzione si concentrera' sulle imprese estere e sull'attrattivita' del territorio, con l'intervento di Silvia Moretto, Amministratore Delegato di D.B. Group S.p.A.

e delegata di Confindustria Veneto Est agli Affari Internazionali.

Le conclusioni saranno infine affidate a Riccardo Di Stefano, Vicepresidente per l'Education e l'Open Innovation Confindustria.

La mattinata si concludera' alle 12:50 con la chiusura dei lavori e il momento di Business Networking Light Lunch.

Per partecipare all'evento e' possibile consultare il sito dedicato: 24oreventi.com/idveneto2026.

Il roadshow proseguira' poi con le successive tappe di Innovation Days 2026: Toscana (22 settembre), Puglia (27 ottobre), Emilia-Romagna (12 novembre) e Lazio (3 dicembre).

Innovation Days Veneto e' organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria e Confindustria Veneto Est, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 Ore Network e il patrocinio di Associazione GammaDonna. MAIN PARTNER dell'evento e' Banca Ifis, PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP.

OFFICIAL PARTNER sono Audi, Enel e Manager a Tempo, mentre LOCAL PARTNER sono Audi Motorclass Venezia, Cortellazzo&Soatto, Generali Italia e Purina.

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(RADIOCOR) 12-06-26 11:41:28 (0278) 5 NNNN