Sole 24 Ore: martedi' 13 in edicola la Guida Pensioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Dal 2026 non sara' piu' possibile maturare i requisiti per il pensionamento anticipato attraverso Opzione donna e Quota 103. Due strumenti di flessibilita' che in passato avevano incontrato un ampio consenso, ma che negli ultimi anni erano gia' stati progressivamente ridimensionati. Restano cosi', come canali ordinari di uscita dal lavoro, la pensione di vecchiaia e l'anticipata ordinaria, fatta salva la tutela per chi svolge lavori usuranti o ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni. Se ne occupa la Guida Pensioni del Sole 24 Ore in edicola martedi' 13 gennaio al prezzo complessivo di 3 euro (1 euro per gli abbonati).

Con la legge di Bilancio 2026 il Governo abbandona anche l'ipotesi di un'uscita anticipata in cambio del ricalcolo interamente contributivo dell'assegno. Una strada che, pur con penalizzazioni economiche, avrebbe potuto garantire maggiore flessibilita'. Il metodo contributivo, gia' strutturale per Opzione donna e reso obbligatorio per Quota 103, non e' dunque sufficiente ad anticipare il pensionamento.

Le novita' si concentrano invece sulla previdenza complementare: cambiano le regole sull'adesione tacita e si ampliano le prestazioni disponibili. Un tentativo di rilancio che pero' si accompagna allo stop, mai attuato, all'uso dei fondi per anticipare l'uscita dal lavoro. Segnali contrastanti in un ambito che, per sua natura, richiede stabilita' e certezze di lungo periodo.

Red.

(RADIOCOR) 10-01-26 18:06:49 (0381) 5 NNNN