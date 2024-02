Sole 24 Ore: lunedi' 12 febbraio a Matera il Forum Internazionale del Turismo Italiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Lunedi' 12 febbraio 2024 Matera sara' il palcoscenico del Forum Internazionale del Turismo Italiano del Sole 24 Ore in collaborazione con la Regione Basilicata e Apt Basilicata un evento che coniuga innovazione e comunicazione per esaltare i territori italiani, dal cuore della montagna fino alle coste marine. La seconda tappa del Forum partito da Genova a gennaio, si svolgera' presso la citta' dei Sassi dalle 10:00 alle 16:00 al centro culturale Casa Cava e vedra' la partecipazione di illustri personalita' istituzionali, esperti del settore e rappresentanti delle diverse realta' territoriali. L'evento si prospetta come un'occasione unica per riflettere, condividere e progettare il futuro del turismo italiano, a partire dalla programmazione strategica nazionale e regionale, con la consapevolezza che la collaborazione e l'innovazione saranno chiavi fondamentali per il successo del settore. Partecipano, tra gli altri, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Domenico Bennardi, Sindaco di Matera, Francesco Felici, Direttore Generale Programmazione e Politiche per il Turismo, Giuseppe Pastorelli, Vicedirettore Generale per la promozione del sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Giacomo Vigna, Dirigente della Direzione Politiche industriali con delega al Turismo Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata, Giovanni Matarazzo, Presidente della Sezione Turismo Confindustria Basilicata, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Francesco D'Alema, Imprenditore Confindustria Basilicata, Vice presidente con delega al Fisco e diritto d'impresa. Per partecipare sia in presenza che da remoto e' necessario registrarsi al link re.com/forum-internazionale-del-turismo-italiano-matera-2024.

Allo stesso indirizzo si puo' consultare il programma completo. L'evento e' organizzato in collaborazione con la Regione Basilicata e Apt Basilicata. Main Partner e' Ferrovie dello Stato Italiane. Official partner e' Oropan.

Red

