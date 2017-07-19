Sole 24 Ore: leadership femminile nelle Pmi, arriva a Verona LEAD HER WAY 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Il ruolo delle leader nella creazione di valore economico e sociale e' oggi sempre piu' centrale per la crescita della Piccola e Media Impresa e per lo sviluppo dei territori. In questo contesto si inserisce Lead Her Way, il roadshow di Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore dedicato alla leadership al femminile nelle PMI, capace di andare oltre la gestione dei processi per valorizzare visione, competenze, relazioni e capacita' di generare innovazione.

Attraverso testimonianze dirette di imprenditrici e professioniste, insieme al contributo di esperte ed esperti di strategia, management, sostenibilita' e sviluppo d'impresa, l'evento offre uno sguardo concreto su modelli di guida autentici e ispiratori, capaci di produrre valore tangibile e intangibile per organizzazioni, persone e comunita'. Un'occasione di confronto e networking per riflettere su come interpretare il cambiamento, prendere decisioni responsabili e trasformare l'esperienza in un esempio capace di ispirare gli altri.

L'appuntamento di Verona - seconda tappa del roadshow Lead Her Way 2026 - si terra' martedi' 14 luglio 2026, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso Hotel Veronesi La Torre, a Dossobuono di Villafranca, e sara' accompagnato da momenti dedicati al business networking prima e dopo i lavori.

Il programma si aprira' alle ore 14.30 con il welcome coffee e un momento di networking prima dell'avvio ufficiale dei lavori, previsto alle ore 15.00 con i saluti di benvenuto di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore.

Alle ore 15.05 entrera' nel vivo il confronto con il panel 'La leadership femminile volano per la crescita delle imprese', moderato da Angelica Migliorisi, giornalista de Il Sole 24 Ore, che vedra' la partecipazione di Roberto Luca Dall'Oca, Sindaco di Villafranca di Verona, Silvia Nicolis, Vicepresidente Confindustria Verona e Amministratore Lamacart Recycling, e Alessia Rotta, Assessora a Commercio, Attivita' produttive e Relazioni con il Territorio, Comune di Verona.

Alle ore 15.45 sara' la volta del keynote speech 'Le qualita' delle leader nell'epoca dell'innovazione continua', affidato a Daniela Reggiani, Corporate & Executive Coach ACC International Coaching Federation.

Sara' la volta poi di alcuni casi di eccellenza sul territorio, presentati nella tavola rotonda che vedra' come relatrici Jessica Bianchera, Critica d'arte e curatrice, Presidente Associazione Culturale Urbs Picta, Silvia Nicolis, Presidente Museo Nicolis dell'Auto, della Tecnica e della Meccanica e Roberta Zanini, Ricercatrice Center for Cultural Heritage Technology (CCHT), Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Il programma proseguira' alle ore 15.55 con l'intervento 'Imprese sostenibili, innovazione responsabile' di Silvia Cantele, Professor of Business Sustainability, Dipartimento di Management, Universita' di Verona. A seguire, il tema sara' approfondito in una tavola rotonda moderata da Angelica Migliorisi con Anna Fiscale, Imprenditrice Sociale, Presidente e Fondatrice Quid, Daniela Gabellini, Direttore Generale Fondazione ICSC, Valentina Garonzi, Ceo Diamante e Ambassador GammaDonna, Sabrina Selmi, Career and Executive Coach, e Arianna Traviglia, Direttrice Center for Cultural Heritage Technology, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Alle ore 16.45 e' previsto il momento 'Una storia che ispira', dedicato alla condivisione di un'esperienza significativa di leadership, con l'intervista di Angelica Migliorisi a Marilisa Allegrini, Presidente Gruppo Marilisa Allegrini (Villa Della Torre, Poggio Al Tesoro, San Polo).

Alle ore 16.55 si terra' il panel conclusivo 'Squadra che funziona: collaborazione e inclusione per nuove generazioni di leader', moderato da Angelica Migliorisi, con la partecipazione di Chiara Brentegani, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona e Coo B&B Frutta Srl, Elena Lo Baido, Founder e Ceo Gigey, Emanuele Lumini, Partner Studio Lumini & Associati, autore di 'La Regola di Gio', e Anna Vinci, Cofounder Ciao Elsa e FAB50 GammaDonna.

La giornata si concludera' alle ore 17.30 con il networking cocktail, ulteriore occasione di confronto tra relatrici, relatori e partecipanti.

Il roadshow proseguira' poi con le successive tappe di Lead Her Way 2026: Bologna (17 settembre) e Roma (20 ottobre).

Lead Her Way 2026 e' organizzato da Range Rover, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Per partecipare all'evento e' possibile consultare il sito dedicato: 24oreventi.com/lhwverona.

Red-

(RADIOCOR) 11-07-26 17:47:46 (0366) 5 NNNN