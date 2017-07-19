Sole 24 Ore: lead her way 2026 fa tappa a Bologna giovedi' 17 settembre

Evento organizzato da Range Rover (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Dopo le tappe di Torino e Verona, prosegue il roadshow Lead Her Way 2026 organizzato da Range Rover, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. il terzo appuntamento e' infatti in programma giovedi' 17 settembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso il Palazzo di Varignana di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. L'iniziativa, dal titolo 'Guidare il cambiamento attraverso la leadership', nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo sempre piu' strategico delle donne nella creazione di valore economico e sociale, evidenziando il contributo che la leadership femminile puo' offrire alla crescita delle Piccole e Medie Imprese e allo sviluppo dei territori. Attraverso testimonianze dirette di imprenditrici, professioniste, manager, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, l'evento offrira' uno sguardo concreto sui modelli di leadership capaci di coniugare visione, innovazione, competenze e relazioni, generando valore tangibile e intangibile per organizzazioni, persone e comunita'. Ad aprire i lavori sara' Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, seguito dal panel 'La leadership femminile volano per la crescita delle imprese', moderato da Chiara Di Cristofaro, giornalista de Il Sole 24 ORE. Il confronto mettera' al centro il contributo della leadership femminile alla competitivita' e all'evoluzione del sistema produttivo italiano e vedra' la partecipazione di Francesca Marchetti, Sindaca di Castel San Pietro Terme, Irene Priolo, Assessora all'Ambiente e Programmazione territoriale della Regione Emilia-Romagna e Simona Tondelli, Prorettrice Vicaria Universita' di Bologna. Seguira' il keynote speech 'Le qualita' delle leader nell'epoca dell'innovazione continua' affidato a Daniela Reggiani, Life and Executive coach, ACC International Coaching Federation, dedicato alle competenze necessarie per guidare organizzazioni e team in uno scenario economico e sociale in costante trasformazione. Il tema dell'innovazione sostenibile sara' poi approfondito nel keynote speech 'Imprese sostenibili, innovazione responsabile'. Il dibattito vedra' protagoniste Mariagrazia Benassi, professoressa di Psicometria all'Universita' di Bologna, CPO Develop-Players e FAB50 GammaDonna, Elin Flyger, co-founder e CEO di Pinpoint, Francesca Negrello, Senior Technician dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Lab Manager di JOiiNT LAB, Lara Oliveti, co-founder e CEO di Melazeta e Delegata Filiera Digital di Confindustria Area Emilia Centro, e Sabrina Selmi, career ed executive coach. Il panel offrira' una riflessione sul rapporto tra innovazione, sostenibilita', tecnologia e valorizzazione del capitale umano, mettendo in evidenza il contributo delle donne alla costruzione di modelli d'impresa piu' responsabili e competitivi. Ampio spazio sara' dedicato alle testimonianze personali con la sessione 'Storie che ispirano', durante la quale Chiara Di Cristofaro intervistera' Emily Marion Clancy, Vicesindaca di Bologna, e Michela Pancaldi, CEO di Tecnocupole Pancaldi. Due percorsi professionali differenti ma accomunati dalla capacita' di trasformare esperienza, competenza e visione in opportunita' di crescita e innovazione. La giornata si concludera' con il panel 'Squadra che funziona: collaborazione e inclusione per nuove generazioni di leader'.

Il confronto moderato da Chiara Di Cristofaro vedra' la partecipazione di Francesca Corrado, founder della Scuola di Fallimento, ambassador GammaDonna e autrice de Il Fallimento e' Rivoluzione, Elena Lo Baido, founder e CEO di Gigey, Emanuele Lumini, partner dello Studio Lumini & Associati e autore de La Regola di Gio, e Cristiana Vignoli, CEO di Hemera e ambassador GammaDonna. Il dibattito analizzera' il valore della collaborazione, dell'inclusione e della costruzione di team efficaci come leve fondamentali per formare una nuova generazione di leadership capace di affrontare le sfide del futuro.

Per partecipare all'evento e' possibile consultare il sito dedicato: 24oreventi.com/lhwbologna. Il roadshow proseguira' poi con l'ultima tappa di Lead Her Way 2026 a Roma il 20 ottobre 2026.

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(RADIOCOR) 12-09-26 18:04:38 (0399) 5 NNNN