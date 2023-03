Sole 24 Ore: lancia "Comprami", un podcast inchiesta su OnlyFans in 8 episodi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - La piattaforma OnlyFans spopola tra giovani e giovanissimi nel paese dei balocchi online. Ma perche' se ne parla tanto? Chi sono i creator? Cosa li spinge a mettersi in vendita sulla piattaforma? Quanto guadagnano e cosa mettono in gioco? Siamo veramente di fronte alla rivoluzione del porno che fara' emancipare le lavoratrici del sesso dallo sfruttamento? A queste e altre domande prova a rispondere Comprami, un podcast in 8 episodi prodotto dal Sole 24 Ore scritto da Daniele Vaschi, dj podcaster e conduttore radiofonico, e Andrea Franceschi, giornalista de Il Sole 24 Ore, disponibile, con cadenza settimanale, sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming a partire da venerdi' 24 marzo. Un'inchiesta a microfono aperto per fare luce sulla giungla inesplorata della OnlyFans economy.

I siti piu' visitati al mondo sono i piu' noti motori di ricerca, i social media, e poi tre noti siti porno. Durante la pandemia, quando bloccati a casa si trascorreva molto piu' tempo online, anche il traffico dei video per adulti e' cresciuto vertiginosamente, ma con una novita': milioni di utenti in tutto il mondo infatti hanno scoperto in quell'occasione che il porno abbondante e gratuito a cui sono sempre stati abituati non gli bastava piu'. E che volevano altro: contenuti esclusivi e personalizzati. Meglio se forniti da ragazze e ragazzi della porta accanto del tutto estranei all'industria per adulti. Materiale, e qui sta la rivoluzione, che desideravano avere al punto da essere disposti a pagare. Anche profumatamente.

C'e' un sito che si dimostra in grado di soddisfare questa domanda: si chiama OnlyFans ed e' stato sviluppato da un'azienda britannica nel 2016 con l'obiettivo di intermediare lo scambio di contenuti esclusivi a pagamento.

Il materiale per adulti non era il core business inizialmente. Ma la piattaforma inizio' a orientarsi in questo campo quando venne acquistata da Leonid Radvinski, re del porno online, nel 2018.

Con il Covid, poi diventa un fenomeno globale. Il numero di utenti iscritti, che a fine 2019 era di 7,5 milioni, sale a 85 milioni nel 2020 per attestarsi oggi a quota 150. I dati del conto economico fanno impressione: dai 380 milioni di dollari di fatturato del 2020 si e' passati alla bellezza di 2,5 miliardi nel 2022. Numeri mai visti per quella che fino ad allora era una semisconosciuta startup. Oggi, nel 2023, la piattaforma dichiara circa un milione e mezzo di content creator in tutto il mondo che sostiene di retribuire con una cifra pari a 5 miliardi di dollari all'anno.

Ma chi sono questi content creator? Sono celebrita', influencer di vario ordine e grado, ma soprattutto tantissimi ragazzi della porta accanto che, dalla loro cameretta, scoprono di poter guadagnare molto piu' dei loro genitori.

'Questa cosa ci ha salvato' dice Vittoria, poco piu' che ventenne, che con il suo fidanzato ha avviato l'attivita' di 'onlyFanser' arrivando a fatturare anche 50mila dollari al mese. 'Non ho mai visto nella mia vita cosi' tanti soldi' dichiara Federico, 19 anni, che da poco ha aperto un'agenzia che offre servizi ai giovani creator, servizi di backoffice per gestire il flusso spesso esorbitante di richieste. 'E' una forma di redistribuzione del capitale patriarcale' sostiene Eva, ex cameriera che ha deciso di aprire il profilo dopo l'ennesimo licenziamento causa Covid.

Ecco queste sono alcune delle voci e delle storie raccolte in 'Comprami' che affronta il fenomeno da vari punti di vista.

'Ho capito che dovevo indagare sul fenomeno quando una sera, fuori da un locale, due ragazzi mi hanno raccontato entrambi la stessa storia: cioe' che la loro fidanzata aveva un profilo sulla piattaforma'- racconta Daniele Vaschi, autore che da' anche la voce al podcast. 'La narrazione dominante sui social lo dipinge come una sorta di paese dei balocchi dove e' possibile guadagnare senza sforzo anche solo vendendo foto dei piedi. Ma la realta' e' molto piu' complessa. Ci sono i soldi, certo. Ma cosa c'e' sull'altro piatto della bilancia?'. Qual e' la posta in gioco? Questa e' la domanda che aleggia nel corso di tutti gli episodi. 'La chiave di lettura - spiega ancora l'autore - e' principalmente economica. Ma le implicazioni sono molteplici. Basti pensare tutto l'aspetto legale correlato alla presenza di materiale sensibile online. O in generale al nostro rapporto con la tecnologia... Ho come l'impressione che ci troviamo a che fare con un giocattolo nuovo. Ma senza istruzioni'.

Comprami, un podcast inchiesta su OnlyFans de Il Sole 24 Ore in 8 episodi prodotto dal Sole 24 Ore scritto da Daniele Vaschi e Andrea Franceschi in uscita il 24 marzo sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming.

