Sole 24 Ore: lancia 24GPT, il primo assistente IA per la divulgazione economico-finanziaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - Il Sole 24 Ore presenta 24GPT, il primo assistente AI progettato per offrire informazioni chiare e approfondite su economia, finanza e mercati. Un'iniziativa che unisce l'autorevolezza del Sole 24 Ore alle piu' avanzate soluzioni di intelligenza artificiale generativa, per rendere la fruizione di tutti i contenuti informativi del Gruppo 24 Ore in modo piu' personalizzato, interattivo, immediato e moderno.

Grazie a un assistente digitale con cui dialogare in tempo reale, gli utenti possono ottenere spiegazioni semplici ma rigorose, personalizzate e puntuali. L'obiettivo e' accompagnare le persone nella comprensione dei temi che influenzano la vita quotidiana, favorendo una maggiore consapevolezza. Attingendo al vasto patrimonio informativo del Sole 24 Ore, 24GPT fornisce risposte affidabili e sempre contestualizzate, con un approccio divulgativo, e propone anche un video dizionario dei principali termini economici e finanziari, spiegati in modo chiaro e sintetico, pensato per aiutare anche i meno esperti a orientarsi tra tassi, spread, inflazione e investimenti.

Attualmente in versione beta, 24GPT si basa sul dialogo e sulla partecipazione attiva degli utenti: suggerimenti e feedback saranno fondamentali per il miglioramento costante della piattaforma, che si arricchira' di nuove funzionalita' e fonti informative.

24GPT: www.ilsole24ore.com/24gpt.

