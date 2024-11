Sole 24 Ore: Innovation days, Crescere per una competitivita' vincente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Innovation days. Crescere per una competitivita' vincente Il Roadshow del Sole 24 Ore, in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria, con la sua ultima tappa arriva il 28 novembre in LAZIO Sesta e ultima tappa in Lazio per la sesta edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore che quest'anno e' accompagnato nel suo viaggio tra i territori dai Giovani Imprenditori di Confindustria. Appuntamento, dunque, giovedi' 28 novembre 2024 a Roma, presso Zest Hub Via Marsala, 29/H (Stazione Termini), a partire dalle ore 10:00 per tutta la mattinata.

Al centro dei lavori le associazioni imprenditoriali, le aziende, i professionisti del Network di Partner 24 Ore, gli accademici e i decisori istituzionali per discutere di innovazione come grande motore di crescita delle aziende italiane, investimenti in nuove tecnologie e processi produttivi all'avanguardia: tematiche locali a cui offrire soluzioni per lo sviluppo delle PMI. Questo senza dimenticare il networking tra relatori e pubblico, introdotto al termine della mattinata da un light lunch.

In un mercato come quello attuale dove le aziende hanno come obiettivo primario quello di riuscire ad essere sempre piu' competitive e' necessario che le imprese, a iniziare dalle PMI, investano sempre piu' nell'innovazione, soprattutto con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale: investire nelle nuove tecnologie e nei processi produttivi all'avanguardia significa un fatturato/produttivita' maggiori e una marginalita' migliore. Ai benefici delle nuove tecnologie, a come finanziarne l'acquisto e alla necessita' di formare i lavoratori al loro utilizzo sara' dedicata questa mattinata di lavori di Innovation Days, che quest'anno e' in modalita' live (in presenza).

La mattinata di lavori, che verra' aperta dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e da Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria, verra' introdotta subito da un talk sulle possibili nuove politiche industriali per spingere la crescita del territorio: un talk a piu' voci con Roberta Angelilli, VicePresidente Regione Lazio e Giuseppe Biazzo, Presidente Unindustria e Antonella Polimeni, Rettrice Sapienza Universita' di Roma. La situazione economica delle piccole e medie imprese della regione verra' analizzata attraverso il consueto market watch di Banca Ifis, a cura di Andrea Berna, Responsabile Commercial Banking, Banca Ifis. La seconda tavola rotonda fara' il punto sulle opportunita' offerte dall'Intelligenza Artificiale, IoT e Digitalizzazione come leve dell'ecosistema regionale dell'innovazione. Tanti gli interventi in programma per questo tema cosi' centrale: Vittoria Carli, VicePresidente Unindustria con delega alla Transizione Digitale, Roberta Cocchieri, Head of Enterprise Sales Strategic Accounts Centro-Sud, TIM Enterprise Bianca Maria Colosimo, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile, Massimiliano Dispenza, Head of Quantum Technologies, Optronics & Advanced Materials Labs, Leonardo Innovation Labs e Antonella Zullo, CEO Zest Innovation.

Sara' poi la volta di parlare della necessita' di formare nuove competenze professionali per supportare la crescita delle PMI: dalla formazione dei dipendenti alla necessita' della collaborazione tra universita', ITS Academy e aziende.

CDP - Cassa Depositi e Prestiti, insieme ad Alda Paola Baldi, VicePresidente Unindustria con delega al Capitale Umano daranno una overview sul settore della formazione manageriale per le PMI e i trend nonche' le soluzioni di un mercato in continua richiesta.

Spazio poi alle leve del Private Capital e ai finanziamenti per l'innovazione dell'azienda. Nella seconda delle due marcotavole rotonde della mattinata ne parleranno insieme Mara Caverni, Partner New Deal Advisors, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, Giulia Guzzo, Managing Director Livingstone, Marco Piana, CEO Vam Investments.

Al sostegno per l'internazionalizzazione delle imprese e' dedicato l'intervento di Vera Veri, Responsabile Investimenti Partecipativi SIMEST.

L'evento offrira' un'importante opportunita' di confronto tra relatori e partecipanti attraverso un networking light lunch finale, a chiusura del convegno. Lo scambio di idee e contatti e' infatti essenziale per creare sinergie e favorire lo sviluppo delle imprese ed e' uno strumento importante in cui il roadshow Innovation Days crede molto.

La partecipazione all'evento, in presenza, e' gratuita previa registrazione su: 24oreventi.com/idroma2024.

Main Partner del Roadshow sono Banca Ifis, MICS e TIM Enterprise, Partner Istituzionale e' CDP; Official Partner Audi; Local Partner della tappa laziale sono Enel, Fincantieri, Kyocera, Leonardo, Simest. Innovation Days Lazio.

vede il Supporto di ItalyX, Partner 24 ORE Network.

