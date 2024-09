Sole 24 Ore: Innovation days arriva in Veneto martedi' 24 settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 set - Innovation days. Crescere per una competitivita' vincente. Il Roadshow del Sole 24 Ore, in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria, arriva in Veneto martedi' 24 settembre.

Nel 2023 il prodotto regionale del Veneto e' cresciuto in termini reali dell'1,1%, poco piu' della media nazionale (0,9%), con un deciso rallentamento rispetto al 2022 (4,9%).

Secondo il report annuale di Banca d'Italia, infatti, rallentamento del commercio mondiale, alti tassi d'interesse ed erosione del potere d'acquisto delle famiglie hanno indebolito l'attivita' economica regionale, ma l'inizio di questo 2024 ha visto gli indici tornare finalmente positivi.

Le modalita' di approccio delle aziende venete all'industria 5.0 e la necessita' di stimolare gli investimenti per restare competitive sui mercati nazionale ed esteri saranno solo due dei focus su cui si concentrera' la tappa veneta della sesta edizione di 'Innovation Days', il roadshow del Sole 24 Ore che quest'anno sara' accompagnato dai Giovani Imprenditori di Confindustria nel suo viaggio tra i territori italiani.

Appuntamento, dunque, martedi' 24 settembre 2024 a Verona, presso la Camera di Commercio (Corso di Porta Nuova, 96), a partire dalle ore 10:00 per tutta la mattinata. In un mercato come quello attuale dove le aziende hanno come obiettivo primario quello di riuscire ad essere sempre piu' competitive e' necessario che le imprese, a iniziare dalle PMI, investano sempre piu' nell'innovazione, soprattutto con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale: investire nelle nuove tecnologie e nei processi produttivi all'avanguardia significa un fatturato/produttivita' maggiori e una marginalita' migliore. Ai benefici delle nuove tecnologie, a come finanziarne l'acquisto e alla necessita' di formare i lavoratori al loro utilizzo sara' dedicata questa mattinata di lavori di Innovation Days, che quest'anno e' in modalita' live (in presenza). A un unico tavolo interverranno le associazioni imprenditoriali, le aziende, i professionisti del Network di Partner 24 Ore, gli accademici e i decisori istituzionali per discutere delle tematiche locali piu' sentite, analizzando le migliori soluzioni per lo sviluppo delle PMI. La mattinata di lavori, che sara' aperta dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e chiusa dall'intervento in tavola rotonda del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, verra' introdotta subito da un focus sulla situazione economica delle piccole e medie imprese della regione attraverso un market watch a cura di Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy Banca Ifis. La prima tavola rotonda fara' il punto sulle opportunita' offerte dall'Intelligenza Artificiale e dal Tech per le imprese attraverso l'intervista a Nicoletta Boldrin, Head of Pre-Sales Top Private TIM Enterprise. Sara' poi la volta di parlare di soluzioni finanziarie, tecnologiche e formative per supportare la crescita delle PMI, con particolare riferimento alle leve del Private Capital e ai finanziamenti per l'innovazione dell'azienda. Nella prima delle tavole rotonde della mattinata ne parleranno insieme Nadia Buttignol, Partner Palladio, Giacomo Frizzarin, Direttore Divisione Small, Medium and Corporate Microsoft Italia, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital e Giulia Guzzo, Managing Director Livingstone. Sempre rimanendo in tema di soluzioni per le imprese, il terzo focus si concentrera' sull'internazionalizzazione con l'analisi a cura di Simest, presentata dalla Responsabile Export e Finanza Agevolata Simest, Carolina Leonetti, e Luca Quadrini, Heaf of Finanziamenti Imprese. E' sui giovani talenti, e su come 'scovarli' e formarli, che si concentrera' il successivo talk a piu' voci con Valentina Gagliardo, Presidente COSP Verona ETS e Giovani Imprenditori Confindustria Verona Fulvio Peppucci, Direttore Generale Sole 24 Ore Formazione e Beatrice Scappini, Co-Founder IPLUS, Partner 24 ORE Network.

Un approfondimento particolare - verso la fine della mattinata di lavori - sara' dedicato all'Agricoltura Rigenerativa per sostenere la lotta al cambiamento climatico: verra' presentato il modello di Purina, con l'intervento di Sara Faravelli, Corporate Communication Director, Purina Southern Europe, Nestle' Purina, e di Daniele Colombo, Responsabile area Nord, Allevamenti, Agroenergie, Genagricola. Seguira' l'intervento di Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo&Soatto, area Innovation, sulla transizione 5.0 come accedere al credito d'imposta. Per la tavola rotonda su Le aziende venete verso Industria 5.0: la necessita' di stimolare gli investimenti, interverranno - insieme al Presidente della regione Veneto Luca Zaia - Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto, Marco Dalla Bernardina, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto, Giuseppe Riello, Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Verona, nonche' Chiara Mio, Professoressa Ordinaria Economia aziendale, Universita' Ca' Foscari Venezia. L'evento offrira' un'importante opportunita' di confronto tra relatori e partecipanti attraverso un networking light lunch finale, a chiusura del convegno. Lo scambio di idee e contatti e' infatti essenziale per creare sinergie e favorire lo sviluppo delle imprese ed e' uno strumento importante in cui il roadshow Innovation Days crede molto. La partecipazione all'evento, in presenza, e' gratuita previa registrazione su: https://24oreventi.ilsole24ore.com/id-2024-veneto/. A questo indirizzo e' possibile anche consultare il programma di dettaglio dell'incontro, continuamente aggiornato. Main Partner del Roadshow sono Banca Ifis e TIM Enterprise, Partner Istituzionale e' CDP; Official Partner Audi, Simest, Sole 24 ORE Formazione; Local Partner della tappa veneta sono Cortellazzo&Soatto, Microsoft, Purina, Ti Finanzio Azienda.

Innovation Days Veneto vede la Media partnership de L'Arena, il Supporto di ItalyX, Partner 24 ORE Network e il sostegno di AIESEC. La quinta tappa di Innovation Days, prevista per il 17 ottobre, portera' il roadshow del Sole 24 Ore e Giovani Imprenditori di Confindustria in Puglia. Tutte le info su: https://24oreventi.ilsole24ore.com/id-2024-puglia/.

Red-

(RADIOCOR) 21-09-24 19:28:04 (0473) 5 NNNN