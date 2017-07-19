Sole 24 ore: "Innovation Days 2025' arriva in Puglia per parlare di innovazione e competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - Dall'Intelligenza Artificiale alla Green Energy, il futuro e' gia' iniziato. L'innovazione e' oggi il pilastro della competitivita', soprattutto quando si parla di internazionalizzazione delle imprese. Una ricerca del Centro Studi Confindustria - CSC Advisory evidenzia come il raddoppio della capacita' innovativa possa incrementare del 29% l'export dei Paesi avanzati. E' in questa prospettiva che torna Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con Confindustria, che martedi' 21 ottobre fara' tappa in Puglia. L'incontro potra' essere seguito in presenza alla Villa Romanazzi Carducci di Bari.

La mattinata di lavori si aprira' alle 10.00 con i saluti istituzionali di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT, e Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico, Regione Puglia.

Subito dopo, spazio al Market Watch Regionale con Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy di Banca Ifis. Il programma entrera' poi nel vivo con un focus sull'innovazione come leva per ridurre il gender gap, al centro del confronto Daniela Stolfi, Direttore Generale Base Protection, e Elena Palozzo, Funzionaria 4.Manager.

A seguire, il tema dell'Intelligenza Artificiale in azienda sara' approfondito con Michele Barone, Enterprise Market Vertical Specialist Sud di TIM Enterprise, Giuseppe Illuzzi, Innovation Manager del Gruppo Natuzzi, e Claudio Vigasio, CEO ARXivar.

Il progetto ConfIN Hub, come sbloccare il potenziale digitale per accrescere la competitivita', sara' invece al centro del dialogo con Felice Vitulano, Direttore MEDIS-DIH.

Il dibattito proseguira' con un confronto sull'efficienza energetica per le imprese con Piero De Fazio, Responsabile Sezione Processi e Materiali per Applicazioni Energetiche di ENEA, e Pasquale Guastamacchia, Direttore Generale Guastamacchia.

Spazio anche ai finanziamenti per l'internazionalizzazione con l'intervento di Maria Luisa Miccolis, Head of Sales PMI di SACE, e Giovanni De Leo, Global Relationship Management Corporate Strategist - Referente della sede di Bari, CDP.

La mattinata sara' chiusa da una tavola rotonda dedicata al sostegno finanziario per l'innovazione con la partecipazione di Mario Galassini, Expert Partner EFESO Management Consultants, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, e Deborah Setola, Partner Arkios Italy M&A.

L'evento si concludera' attorno alle ore 13:00 con un light lunch di networking che offrira' a relatori, partner e pubblico in sala l'occasione per un confronto diretto sulle sfide e le opportunita' della transizione digitale e sostenibile.

Innovation Days e' organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Confindustria Innovation Hub, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 ORE.

MAIN PARTNER dell'evento sono Banca Ifis e TIM Enterprise.

OFFICIAL PARTNER sono Audi e SACE, mentre PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP. EVENT PARTNER e' Istat. LOCAL PARTNER e' Arxivar. MEDIA PARTNER dell'appuntamento sono Radio Norba e Telenorba.

