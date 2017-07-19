Sole 24 Ore: in uscita il 31 dicembre con la GUIDA TREND, storie e visioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - La GUIDA TREND Storie e Visioni, in uscita il 31 dicembre con Il Sole 24 Ore, accompagna i lettori in un viaggio nel futuro in occasione del 160 anniversario del quotidiano, proponendo una sfida al tempo con un salto in avanti di altri 160 anni e offrendo una riflessione profonda su come cambieranno le nostre vite. Accetteremo di farci educare da un algoritmo? Il lavoro sara' ancora necessario per sostenersi? Vivere su Marte diventera' realta'? A queste domande la guida risponde attraverso cinque aree tematiche - digitale, lavoro, energia, salute e demografia, scuola e societa' - e una doppia prospettiva che unisce Storia e Visione, cronaca e analisi, con doppia copertina e percorsi di lettura paralleli.

Nel digitale la cronaca dal futuro immagina un mondo oltre il silicio, in cui computer quantistici e Intelligenza Artificiale hanno risolto i grandi problemi della fisica e della chimica e l'uomo convive con un'intelligenza superiore alla propria, mentre l'analisi esplora la fine del contante, le criptovalute di Stato e i nuovi asset digitali, interrogandosi su come cambia l'economia quando la moneta diventa un flusso di dati invisibile.

Il lavoro viene raccontato nella cronaca come 'la fine della fatica', in una societa' automatizzata sostenuta dal Reddito Universale in cui lavorare diventa una scelta artistica o sociale, affiancata da un'analisi dedicata alla fabbrica del futuro.

L'energia apre scenari in cui la fusione nucleare rende l'energia infinita e gratuita, delineando mondi a zero emissioni, mentre la visione si spinge fino alla possibilita' dei viaggi umani verso Marte.

Salute e demografia raccontano l'obiettivo dei 150 anni, una vita che sembra non finire mai, e analizzano un pianeta capovolto segnato dall'inverno demografico globale e dalla sfida di sostenere un welfare in una societa' in cui i centenari sono la maggioranza.

Scuola e societa' immaginano infine la Scuola 2185, dove i dati si scaricano nel cervello ma si insegna ancora a sentire, e riflettono su una societa' fluida, senza confini netti tra reale e virtuale, chiamata a gestire nuove disuguaglianze genetiche e tecnologiche.

La GUIDA TREND Storie e Visioni e' in uscita con Il Sole 24 Ore il 31 dicembre 2025, al costo di 3 euro insieme al quotidiano e non e' vendibile separatamente.

Red-

(RADIOCOR) 27-12-25 15:10:44 (0295) 5 NNNN