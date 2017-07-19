Sole 24 Ore: in libreria 'Filler. il nuovo volto della chirurgia estetica'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Oltre 37 milioni di interventi eseguiti nel mondo nel solo 2024 raccontano una trasformazione profonda: la chirurgia e la medicina estetica sono uscite dal cono d'ombra del tabu' per diventare un fenomeno sempre piu' diffuso e socialmente accettato. E' da questa consapevolezza che nasce 'Filler. Il nuovo volto della chirurgia estetica', il nuovo libro pubblicato da Il Sole 24 Ore e firmato da Silvia Martelli, giornalista multimediale de Il Sole 24 Ore, specializzata in temi internazionali e autrice di inchieste e podcast premiati a livello internazionale. Attraverso le testimonianze di pazienti, avvocati, medici e psicologi, il volume esplora le ragioni che spingono sempre piu' persone a modificare il proprio aspetto fisico e analizza le implicazioni culturali, psicologiche e sociali di una pratica che oggi va ben oltre la semplice ricerca della bellezza. Se in passato l'obiettivo era spesso una trasformazione radicale, oggi il ricorso ai trattamenti estetici e' sempre piu' associato a un cambiamento graduale e continuo, percepito come una forma di cura di se' e di gestione della propria immagine. Il libro si interroga cosi' sul significato piu' profondo di questa evoluzione: dove si colloca il confine tra benessere e ricerca ossessiva della perfezione? Qual e' l'impatto di questi interventi sulla percezione di se' e sull'identita' individuale? E cosa racconta questa tendenza del modo in cui la societa' contemporanea guarda al corpo, all'invecchiamento e all'immagine personale? Attraverso un approccio giornalistico e un lavoro di inchiesta sul campo, Silvia Martelli indaga un fenomeno che coinvolge milioni di persone e che riflette cambiamenti sempre piu' evidenti nei modelli culturali e sociali contemporanei. Il volume nasce dall'esperienza maturata dall'autrice nella realizzazione di 'Filler. Il nuovo volto della chirurgia estetica', il podcast originale de Il Sole 24 ORE - 24Ore Podcast, disponibile dal 16 giugno scorso in sei puntate. Il progetto rappresenta il nuovo capitolo del percorso di approfondimento giornalistico di Silvia Martelli dopo il successo di 'Sex and the Economy', l'inchiesta dedicata all'industria del sesso che si e' aggiudicata la Bronze Medal nella categoria Podcast Documentary ai Lovie Awards 2024, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso dall'International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) e considerato uno dei principali premi europei dedicati alle eccellenze digitali. 'Filler. Il nuovo volto della chirurgia estetica' sara' disponibile dal 19 settembre in edicola al costo di 12,90 euro e dal 2 ottobre in libreria al costo di 16,90 euro.

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(RADIOCOR) 13-09-26 19:34:39 (0455) 5 NNNN