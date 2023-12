Sole 24 Ore: in edicola per un mese Sapore di festa, il nuovo numero di HTSI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - In edicola per un mese Sapore di festa: dicembre e' un mese speciale sul nuovo numero di HTSI, fra idee regalo e lo Speciale Orologi Pezzi unici e piccoli pensieri solidali, fiori e colori per l'allestimento della tavola, le bollicine adatte ad ogni brindisi e i nuovi ingredienti gourmand per Natale e Capodanno. La copertina del nuovo numero di HTSI, in edicola per un mese da venerdi' 8 dicembre, collega in uno scatto gli ingredienti che rendono speciale il mese di dicembre, l'attesa e i preparativi, la vacanza e i regali sotto l'albero, le luci decorative e il profumo di zenzero e cannella, il tempo che scandisce il piacere di ore condivise, con la famiglia, con gli amici, con gli animali di casa.

Un'immagine che unisce lusso e normalita', lentezza domestica, intimita' affettiva e il piu' opulento sfavillio delle grandi celebrazioni. Un numero tutto dedicato al sapore delle feste dove l'attenzione al gusto si declina nella ricerca dei nuovi ingredienti con cui allestire il menu natalizio o trovare il regalo piu' adatto per un amico gourmand: dal caviale albino al Matsusaka giapponese, dal foie gras etico all'acqua minerale che decanta per dieci anni in una grotta di dolomia fino al limoncello in bottiglia di diamanti. Spazio anche alle bollicine piu' ricercate: blend di annate storiche, edizioni limitate e assemblaggi complessi delle migliori maison dello champagne. Un focus sulla mise en place con i sugguerimenti di flower farmer e floral designer che disegnano i piu' nuovi allestimenti della tavola, a base di germogli di stagione e installazioni vegetali, graminacee, frutti del biancospino, corbezzoli e agrumi disidratati. Ma il nuovo numero di HTSI di dicembre va soprattutto a caccia di idee regalo adatte ai piu' diversi gusti: nuove e preziose, oppure vintage. Gioielli e bijoux, pezzi one of a kind di alta orologeria e piccoli pensieri solidali perche' ciascuno possa trovare la sua soluzione su misura. E per gli appassionati di segnatempo, lo Speciale Orologi ospita una carrellata delle piu' interessanti novita': femminili gioiello, capolavori di precisione, complicazioni, pezzi unici tempestati di pietre, per dare valore a ogni secondo di.

festa.

