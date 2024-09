Sole 24 Ore: in edicola il libro sull'intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - Quanto incideranno le tecnologie emergenti sul nostro modo di apprendere? La scuola come la conosciamo oggi avra' ancora senso nel futuro? In "La lezione e' finita. Come intelligenza artificiale, social media e realta' virtuale stanno cambiando il nostro modo di apprendere", Luca Tremolada, giornalista e appassionato di scienza e innovazione, esplora queste domande fondamentali per il nostro tempo. Il libro sara' disponibile in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore a partire da sabato 28 settembre e arrivera' nelle librerie dall'11 ottobre.

Tremolada ci invita a riflettere su come tecnologie come l'intelligenza artificiale generativa, i social media e la realta' virtuale stiano gia' rimodellando il nostro modo di imparare, insegnare e persino lavorare. Attraverso un'analisi puntuale e ricca di spunti, l'autore ci guida in un viaggio che parte dalle scuole e si estende a tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, chiedendosi: tra qualche decennio, avremo ancora lavagne e classi tradizionali? Oppure tutto sara' digitale, immersivo e virtuale? Non mancano i dubbi: queste nuove tecnologie ci stanno rendendo piu' fragili, piu' dipendenti dagli schermi, o rappresentano invece la base per una nuova generazione di 'super giovani', capaci di pensare e agire in modi completamente diversi rispetto ai loro genitori? Il libro non offre risposte semplicistiche, ma incoraggia a guardare al futuro con spirito critico.

Tremolada suggerisce che, se ben governate, queste forze non saranno la nostra condanna, ma piuttosto lo strumento di una metamorfosi positiva: una nuova era del conoscere e del vivere insieme. Con l'intelligenza artificiale gia' destinata a rivoluzionare la maggior parte dei settori lavorativi, il volume si sofferma sull'importanza di comprendere l'impatto che queste innovazioni avranno a partire dalla scuola.

Tremolada paragona l'intelligenza artificiale degli anni 2020 all'avvento di internet negli anni Novanta, destinata a cambiare profondamente le nostre vite. Ci invita a domandarci come ci guarderemo negli occhi quando i chatbot avranno invaso ogni ambito lavorativo, e come costruiremo relazioni in un mondo dove l'interazione umana e' mediata sempre piu' dalla tecnologia.

