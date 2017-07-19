Sole 24 Ore: in edicola il libro 'Nessuna fuori dal codice. Donne che stanno riscrivendo l'AI'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, arriva in edicola dal 14 febbraio e in libreria dal 20 'Nessuna fuori dal codice.

Donne che stanno riscrivendo l'AI', il volume che accende i riflettori sul rapporto tra donne e intelligenza artificiale, affrontando uno dei temi piu' urgenti e strategici del nostro tempo: il rischio che la rivoluzione tecnologica in corso amplifichi le disuguaglianze esistenti - come il gender gap nelle discipline STEM - oppure, al contrario, diventi una leva di inclusione e progresso collettivo. Il libro nasce da una consapevolezza: l'AI sta ridefinendo il mondo del lavoro, dell'istruzione e della societa', e l'assenza femminile nei processi decisionali e nello sviluppo tecnologico rischia di tradursi in un futuro meno equo. Ma questa non e' soltanto una denuncia. E' soprattutto una chiamata all'azione.

Attraverso dati, analisi e testimonianze dirette, il volume racconta le storie di ricercatrici, imprenditrici, manager e innovatrici, nonche' professioniste STEM, che stanno gia' contribuendo a costruire un'intelligenza artificiale piu' etica, inclusiva e rappresentativa.

Nel volume, infatti, le autrici intervistano: Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, responsabile all'Agenzia Spaziale Europea (ESA), presidente dell'associazione Il Cielo Itinerante e curatrice della Triennale di Milano 2022. Darya Majidi, imprenditrice tech, presidente di UN Women Italy, fondatrice dell'associazione Donne 4.0, ideatrice dei progetti AIxWomen e AIxGirls e autrice dei libri Donne 4.0 e Sorellanza digitale. Sara Bernardini, ricercatrice in Intelligenza Artificiale e docente universitaria all'Universita' di Oxford, esperta di etica e governance dell'AI. Nunzia Ciardi, vicedirettrice generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ed esperta di sicurezza informatica e politiche digitali. Erica Donno, ingegnere informatico nel campo della Human-Computer Interaction e degli algoritmi etici. Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano e professoressa ordinaria di Sistemi di elaborazione. Francesca Dominici, professoressa di Biostatistica alla Harvard TH Chan School of Public Health e co-direttrice della Harvard Data Science Initiative.

Mariarosaria Taddeo, filosofa ed esperta di etica dell'intelligenza artificiale all'Universita' di Oxford.

Luigia Carlucci Aiello, professoressa emerita di Intelligenza Artificiale all'Universita' La Sapienza di Roma, riconosciuta come pioniera dell'AI in Italia. Eleanor Drage, senior Research Fellow al Leverhulme Center for the Future of Intelligence dell'Universita' di Cambridge, co-direttrice del programma AI: Narratives and Justice e co-conduttrice del The Good Robot Podcast. Federica Merenda, ricercatrice post-doc in Filosofia politica e Gender Studies alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con focus su diritti umani, etica e tecnologie digitali.

Ad aprire il libro e' la prefazione dal titolo L'AI, l'importanza di avere piu' donne e la sfida di non ridurre le capacita' cognitive a firma del rettore Paolo Boccardelli, rettore della Luiss Guido Carli, che sottolinea la portata del cambiamento in atto: 'L'intelligenza artificiale e', e sara', il game changer per eccellenza', ricordando come sia 'indispensabile aggiornare policy e pratiche, guardando sia alla situazione attuale sia in prospettiva'. Un invito esplicito a considerare la presenza femminile nell'AI come elemento strutturale per il futuro economico e sociale.

L'11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 per promuovere la parita' di genere nelle discipline scientifiche e incoraggiare l'accesso dei giovani alle materie STEM. La ricorrenza richiama l'attenzione sulla sottorappresentazione femminile nei settori tecnico-scientifici e valorizza il contributo delle donne nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico. 'Nessuna fuori dal codice' si rivolge a un pubblico ampio: studentesse e studenti, professionisti, educatori, aziende e chiunque voglia comprendere le trasformazioni in atto.

