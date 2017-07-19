Sole 24 Ore: in edicola il libro 'AI Rigenerativa: la nuova frontiera"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Non un saggio tecnico, ne' una celebrazione acritica della tecnologia. AI Rigenerativa, il nuovo libro di Gionata Tedeschi, consulente, manager e imprenditore con oltre trent'anni di esperienza in innovazione, tecnologia e business digitale, edito da Il Sole 24 ORE, porta nel dibattito sull'intelligenza artificiale una prospettiva inedita: quella di un'AI che non sostituisce l'umano, ma lo accompagna, lo potenzia e gli restituisce tempo, pensiero e possibilita'.

Il volume raccoglie dodici conversazioni con scienziati, filosofi, imprenditori, creativi ed educatori, impegnati in una riflessione comune su come l'AI sta trasformando non solo il lavoro e l'impresa, ma anche i modelli culturali e sociali. Le voci coinvolte - da Emilia Garito a Riccarda Zezza, fino a esperti di etica, tecnologia, neuroscienze e spiritualita' - costruiscono un mosaico di intuizioni che invitano a superare tanto i catastrofismi quanto le visioni utopistiche.

'Il libro che vi trovate nelle mani e' prezioso', scrive nella prefazione Gianmario Verona, Presidente di Human Technopole. 'Tedeschi non propone l'ennesima opinione sull'AI: costruisce un vero percorso di ricerca, mettendo in dialogo competenze diverse per affrontare la sfida della terza eta' delle macchine.' Il cuore del libro e' il concetto di AI rigenerativa, una tecnologia che valorizza cio' che esiste, amplia l'accesso alle opportunita' e promuove nuove forme di cooperazione. Tra i temi affrontati: educazione digitale, creativita', benessere urbano, etica dei sistemi agentici, serendipita' nell'era degli algoritmi, pluralismo cognitivo e nuove frontiere della collaborazione uomo-macchina.

Il libro sara' disponibile anche in libreria dal 16 gennaio.

