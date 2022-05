Sole 24 Ore: in edicola il 27 maggio con How To Spend It, speciale design

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Il design a 360 gradi, come sguardo sull'arredo, sulla casa, sull'arte di vivere, sullo stile del costruire. Dall'estetica della tavola agli spazi dell'accoglienza, dagli accessori per abitare e alla tecnologia per l'outdoor, lo speciale design in Superior Interiors di How To Spend it, e' in edicola venerdi' 27 giugno con Il Sole 24 Ore.

Uno sguardo del design a tutto tondo, con particolare attenzione alle tendenze del prossimo Salone del Mobile dove How To Spend it e' presente per accogliere i suoi lettori: in viaggio per le vie di Milano con un van allestito come un salotto mobile, dove sperimentare un momento di lusso e relax in mezzo alla frenesia del traffico e degli appuntamenti. E sara' the place to be, posizionato nei punti nevralgici della Design Week, la casa di How To Spend it, dove fermarsi perche' c'e' qualcosa di interessante da vedere, fare, sperimentare, conoscere. Dentro e fuori, in strada e nello showroom che l'autocaravan di How to Spend it segnala. Il suo nome ha il sapore dell'avventura: Marco Polo di Mercedes Benz, un miniappartamento dove i lettori, gli amici di How to spend it, verranno accolti per il tempo di un regalo. Una pausa di piacere, nella privacy di uno spazio con vetri oscurati, comodamente seduti sulle poltrone in pelle e l'esperienza immersiva di cinque minuti di storytelling, da ascoltare ad occhi chiusi. Un podcast 'Pillole di Design' a firma del direttore Nicoletta Polla Mattiot perche' a bordo del van di How to Spend it gli oggetti parlano, si animano, diventano persone e raccontano storie.

Ogni ospite potra' lasciare il suo segno e votare quello che ama: un sondaggio visivo divertente come un gioco, che procede per coppie di opposti.

Non solo il percorso di How to Spend it nel mondo degli NFT continua . Attraverso il qr code inserito all'interno del magazine, le persone che si registreranno alla webapp di htsi e parteciperanno al sondaggio, anche dal van, riceveranno in omaggio un NFT dell'artista scomparso Roberto Gavinelli che ha portato avanti per anni la sua ricerca sulla sostenibilita', tema caro al magazine, con sculture-pezzi unici in materiale riciclato, le Cattedrali. Dopo la sua morte il figlio Graziano ha ripreso il lavoro del padre e ne ha realizzato una collezione destinata alla blockchain. How to Spend it regala in esclusiva una delle Cattedrali in versione NFT.

In occasione dell'uscita del numero di How to Spend it Superior Interior, saranno numerose anche le attivita' classiche di comunicazione: la campagna di promozione inizia sui mezzi del Gruppo 24 attraverso una pianificazione stampa, digital e social e continua durante i giorni del Salone del Mobile con iniziative dedicate. Oltre al van brandizzato, le hostess faranno una distribuzione mirata della bag di How To Spend it.

