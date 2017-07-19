Sole 24 Ore: in edicola e in libreria con 'L'Intelligenza Artificiale di Pinocchio'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Nell'era dei chatbot e dell'intelligenza artificiale generativa, ha ancora senso imparare? E' la domanda al centro de L'Intelligenza Artificiale di Pinocchio. Ha ancora senso apprendere nell'era dei chatbot?, il nuovo libro di Luca Mari, Professore ordinario di Scienza della misurazione all'Universita' Cattolica e docente all'Universita' Cattaneo - LIUC, e Susanna Sancassani, Dirigente da oltre vent'anni del centro METID, Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, del Politecnico di Milano presso cui e' docente di Teaching Strategies, con il contributo di Daniele Bellasio, Vicedirettore del Sole 24 Ore, pubblicato dal Sole 24 Ore e in uscita in edicola dal 18 aprile 2026 e in libreria dal 24 aprile 2026.

Il volume affronta una delle questioni piu' radicali del nostro tempo: quale spazio resta all'autonomia del pensiero umano quando una parte crescente del lavoro intellettuale viene delegata alle macchine. In questo scenario, sottolineano gli autori, il nodo non e' solo tecnologico ma profondamente culturale, perche' riguarda il significato stesso dell'apprendere e il tipo di intelligenza che si vuole continuare a formare. Il volume affronta il dibattito su scuola, universita' e futuro del lavoro, offrendo una chiave di lettura critica per comprendere come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo non solo le competenze, ma l'identita' stessa delle persone e delle societa' contemporanee.

Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, Pinocchio diventa la metafora di una condizione contemporanea in cui il rischio non e' tanto costruire macchine sempre piu' intelligenti, quanto abituarsi a rinunciare progressivamente a parti del proprio pensiero. Da qui prende forma una riflessione sul futuro della formazione e sul rapporto tra intelligenza naturale e artificiale.

Attraverso un percorso che intreccia analisi teorica e interrogativi concreti, il libro esplora il ruolo dei chatbot nei processi educativi, il rischio di una formazione ridotta a competenza strumentale e la necessita' di ridefinire le ragioni dell'apprendimento in una societa' sempre piu' automatizzata. Ne emerge una tesi chiara: la formazione non puo' limitarsi a insegnare l'uso degli strumenti, ma deve tornare a interrogarsi sul senso del conoscere.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:03:48 (0301) 5 NNNN