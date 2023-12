Sole 24 Ore: in edicola dal 29 dicembre con la guida '2024+'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Dall'intelligenza artificiale alle elezioni nel mondo, dalla riforma fiscale all'attuazione del Pnrr in Italia, passando per i nuovi cambiamenti che riguardano il lavoro, i giovani e l'ambiente: il 2024 si annuncia come l'anno dell'incertezza.

Cio' accade per le guerre, che sono tornate ad essere strumento di soluzione dei conflitti, scaricando sui popoli centinaia di migliaia di vittime civili innocenti. Ma anche su molti altri fronti. Quale destino attende il mondo di fronte ad una crisi climatica che provoca disastri ambientali a catena? Il debito pubblico elevato finira' per destabilizzare l'autorita' degli Stati? Lo sviluppo economico vincera' la partita contro la stretta necessaria a battere l'inflazione? Come cambieranno il lavoro e la vita personale con l'irrompere dell'intelligenza artificiale? Populismi e democrazie sono conciliabili? Scenari e variabili dell'anno dell'incertezza sono al centro della guida '2024+' del Sole 24 Ore in edicola venerdi' 29 dicembre. Il primo capitolo e' dedicato all'intelligenza artificiale, il secondo alla politica monetaria e alle scelte delle banche centrali. E a seguire: lo scenario dei mercati finanziari, le sfide e i dilemmi del Pnrr, le elezioni nel mondo, l'avanzata dell'India sullo scacchiere internazionale, l'auto elettrica al test della Cina, il lavoro che cambia, le professioni e i giovani, la riforma fiscale, il fisco per le big tech, la crisi alimentare e, infine, il rapporto tra i giovani e i social.

